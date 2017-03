To już wiosna!

Miniklomby mogą długo cieszyć nasze oczy – wystarczy poznać i spełnić ich sekretne życzenia.

Zdjęcie Żonkile lubią wodę. Nawet krótka susza źle wpływa na kwitnienie /©123RF/PICSEL

Słoneczne żonkile

Kupując je, wybieraj takie, które jeszcze nie kwitną. Dłużej postoją później w domu. Przesadź je do dużej doniczki. Podlewaj je często, ale przez podstawkę. Nawet krótka susza źle wpływa na kwitnienie.

Delikatne szafirki

Największym sprzymierzeńcem długiego kwitnienia szafirków jest... chłód. W zimnym pomieszczeniu pąki dłużej przetrwają. Lekko zacieniona miejscówka posłuży szafirkom. Może być to np. parapet wschodniego lub północnego okna. Bardziej nasłonecznione parapety trzeba koniecznie osłonić firanką.

Bujne tulipany

Słońce jest im niezbędne do życia. Ustawione w zbyt ciemnym miejscu słabiej kwitną, a ich łodyżki wiotczeją. Tulipany będą wdzięczne za keramzyt pod podłożem. Delikatnie wysuń bryłę korzeniową i wsyp pod nie kruszywo. Podlewaj 2 razy w tygodniu.

Zdjęcie Tulipany uwielbiają słońce / ©123RF/PICSEL

Wdzięczne stokrotki

Kupione w sklepie ogrodniczym rozsady zasadź w przepuszczalnej glebie. Możesz kupić uniwersalną mieszankę. Dobrze nasłoneczniona miejscówka to gwarancja długiego kwitnienia. Wybierz więc np. południowy parapet. Usuwaj przekwitłe pąki! To pobudzi twoje stokrotki to wypuszczania kolejnych, bujniejszych.

To jest pomysł!

Z cebulowych roślin możesz stworzyć efektowną minikompozycję w bardzo obszernym przezroczystym słoju. Na dno wysyp koniecznie keramzyt, następnie warstwę uniwersalnej ziemi ogrodowej. Przesadź do niej roślinki z cebulami, ustaw w chłodnym miejscu.