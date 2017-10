Trzy pomocne rady na… problemy z nietrzymaniem moczu

Jeśli ty też cierpisz na tę nieprzyjemną dolegliwość, sprawdź jak sobie z nią poradzić

Zdjęcie Pestki dyni zawierają składniki wspomagające funkcjonowanie pęcherza /©123RF/PICSEL

1. Koniecznie zgłaszamy się do lekarza. Nie powinnyśmy traktować nietrzymania moczu jako normalnego objawu tego, że się starzejemy. Niezależnie od tego, ile mamy lat, trzeba wyjaśnić, co je powoduje. Najczęściej są to zaburzenia w obrębie różnych odcinków dróg moczowych.

Reklama

2. Zmieniamy dietę, by nie prowokowała objawów. Unikamy pokarmów i napojów, które mogą podrażniać pęcherz moczowy i pobudzać go do oddawania moczu. Są to m.in.: cytrusy (także pod postacią soków), żurawina, pomidory, kiełbasa typu pepperoni, kawa i herbata, napoje gazowane (zwłaszcza słodzone aspartanem) oraz czekolada.

3. Robimy ćwiczenia, które wzmocnią mięśnie wokół pęcherza. Dzięki temu będziemy miały lepszą kontrolę nad drogami moczowymi. Najprostsze ćwiczenie: siedzimy z lekko rozstawionymi kolanami; napinamy okolicę cewki moczowej (jakbyśmy próbowały zatrzymać oddawanie moczu). Najpierw robimy to wolno (przez ok. 5 sekund) i powtarzamy 5 razy), potem szybko (przez 2 sekundy) i powtarzamy 5 razy.



Dodatkowe zalecenie - codziennie jemy garść pestek dynii.



Zawierają składniki wspomagające funkcjonowanie pęcherza, takie jak: beta-sitosterole, mangan, cynk, selen. Możemy też stosować z nich olej, dodając np. do sałatek.