Twoje dane krążą po internecie? Poznaj sposoby ich usuwania

Mówi się, że internet o wszystkim pamięta. To prawda, ale nie do końca. Sprawdź, co możesz zrobić, by sieć o tobie zapomniała.

W internecie znalazły się twoje dane osobowe (np. numer PESEL lub NIP) i masz z tego powodu kłopoty? Ktoś wrzucił do sieci nie dość, że nieprawdziwe, to jeszcze szkalujące cię informacje? Pierwszym, o co powinnaś się postarać, jest usunięcie z wyszukiwarek internetowych informacji o stronach, gdzie znajdują się te dane. Od pewnego czasu jest to w Europie możliwe, ponieważ według wydanego w 2014 roku wyroku Europejskiego Trybunale Sprawiedliwości każdy ma prawo do usunięcia z internetu danych, które go dotyczą - jeżeli informacje te naruszają jego prywatne dobro osobiste. Właściciele wyszukiwarek internetowych mają takie same obowiązki jak administratorzy baz danych osobowych. Czyli muszą nasze dane osobowe chronić.



Utrudnij wyszukiwania



Rozpocznij od Google, bo ta wyszukiwarka używana jest najczęściej - na świecie korzysta z niej około 95 proc. użytkowników internetu, w Europie jest to nawet trochę więcej. Jeśli więc uda ci się namówić Google, by twoje dane z wyszukiwarki usunęło, osoby wpisujące twoje nazwisko w okno wyszukiwarki po prostu ich nie odnajdą. Formularz z prośbą o usunięcie danych z wyszukiwarki wypełniamy na stronie usuwania informacji z Google. Żeby ją odnaleźć, wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki hasło: "strona usuwania informacji z Google", a pojawi się na liście wyszukiwania jako pierwsza.



Usuń linki do danych...



Są dane, które uda ci się usunąć bez problemu. Należą do nich numery identyfikacyjne takie jak PESEL czy NIP, numery kont bankowych zdjęcia podpisów oraz zdjęcia prezentujące nagość albo mające charakter seksualny, o ile zostały one zamieszczone bez zgody osób, które się na nich znajdują. Trudniej będzie ci namówić Google do usunięcia takich danych, jak data urodzenia, adres i numer telefonu - ale i to jest możliwe, jeśli uda ci się udowodnić, że pozostawanie tych danych w wyszukiwarce powoduje naruszenie twoich dóbr osobistych. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy jesteś urzędnikiem, którego z powodu dostępności adresu interesanci usiłują cię nachodzić, albo znaną osobą, która jest atakowana przez tłumy gapiów stojące pod domem. Każdy przypadek jest przez firmę analizowany indywidualnie, więc czas oczekiwania może być dość długi.



...i szkodliwych informacji



A co z informacjami albo zdjęciami, które co prawda nie ujawniają twoich danych osobowych, ale naruszają twoje dobre imię? Albo które są przestarzałe lub fałszywe, przez co wprowadzają ludzi w błąd na twój temat? Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że jeśli linki prowadzą do stron, na których znajdują się "nieistotne lub nieaktualne" informacje, także powinny być usuwane. Google pozostawia sobie jednak prawo do decyzji o tym, co jest istotne, a co nie. Jeśli prośbę o usunięcie danych wyśle np. księgowa znana z oszustw i za takie skazana albo pedofil, dane nie zostaną usunięte. Gdy jednak prośba pochodzi od osoby pokrzywdzonej (np. szkalowanej) - w większości przypadków jest spełniana. Żeby wystąpić o usunięcie nieaktualnych czy fałszywych danych, również musisz wypełnić formularz na stronie pomocy Google. Inaczej niż w przypadku usuwania danych osobowych musisz skorzystać z zakładki prowadzącej do usuwania informacji "z powodów prawnych".



Zażądaj skasowania



Usunięcie linków do stron, gdzie znajdują się niepożądane informacje, to dopiero pierwszy krok. Jeśli chcesz doprowadzić do zniknięcia tych danych z internetu, musisz skontaktować się bezpośrednio ze stronami, na których zostały one zamieszczone. Efekt twoich starań zależy nie tylko od dobrej woli właściciela strony, ale także od tego, czy wpis (albo zdjęcie) rzeczywiście narusza twoje dobra osobiste. Jeśli tak jest, to w interesie administratora strony jest usunięcie go jak najszybciej. Jeśli odmawia, warto poinformować go, że za pomówienia i publiczne znieważanie może zostać skazany i zagrozić, że przekażemy sprawę do sądu albo na policję. Jeśli takie groźby nie odniosą skutku, możemy skorzystać z pomocy prawnika, który wyśle do administratora oficjalne pismo wzywające do usunięcia tych informacji. Jeśli i to nie przyniesie efektu, pozostaje nam droga sądowa.

Warto wiedzieć: Czy możesz zupełnie zniknąć z internetu?

Chciałabyś zupełnie zniknąć z internetu? Jeśli do tej pory intensywnie z niego korzystałaś, np. miałaś konta na portalach społecznościowych i logowałaś się na stronach sklepów internetowych, nie będzie to do końca możliwe. Jednak każdy portal ma własną politykę. Sprawdź, jak to wygląda w przypadku najpopularniejszych stron.



Facebook - możesz usunąć swoje konto z portalu, ale zgodnie z jego polityką prywatności wszystkie twoje dane (zdjęcia, wiadomości) zostaną w bazie danych na zawsze.



Konto Google - możesz całkowicie usunąć swoje konto Google oraz wszystkie powiązane z nim dane.



Netflix - usunięcie konta jest raczej niemożliwe, możesz je zdezaktywować, ale w bazie danych zostanie historia wszystkich filmów, które w serwisie oglądałaś.



Wikipedia - jeśli nie tylko przeglądasz strony Wikipedii, ale także masz na stronie konto użytkownika, nawet jeśli je usuniesz, twoje dane pozostaną w bazie na zawsze.

