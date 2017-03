Wyśpij się mimo zmiany czasu na letni

Już za kilka dni, 26 marca, przechodzimy na czas letni. Będziemy wstawać o godzinę wcześniej. Jeśli dotąd w poniedziałkowy poranek mieliśmy problem z wejściem w rytm pracy, w poniedziałek po zmianie czasu odczujemy to jeszcze mocniej.

Zdjęcie 26 marca przestawiamy zegarki na czas letni! Co zrobić, by się wyspać? /©123RF/PICSEL

Musimy na nowo wyregulować swój rytm snu i czuwania. Co robić, by przejść to jak najmniej boleśnie?



1. Na godzinę przed snem postaraj się zrelaksować, przyciemnijj światło. Zadbaj o ciemność w sypialni

2. Mimo braku senności kładź się do łóżka o godzinę wcześniej niż dotychczas. Może uda Ci się szybciej zasnąć.

3. Jeśli miałaś rano zapas czasu na niekonieczne czynności, na początku ogranicz je, by dłużej pospać.

4. Prowadzisz regularny tryb życia? Nie zmieniaj pór aktywności od razu na nowy czas. Rób to stopniowo.

5. Masz ruchomy czas pracy? Zaczynaj ją przez kolejne dni tygodnia o kilkanaście minut wcześniej.