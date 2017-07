Zieloni pogromcy owadów

Zapach ich liści odstraszy natrętne komary, muchy i meszki. By ich woń była skuteczniejsza, zasadź je tam, gdzie poruszy je twoja ręka lub... podmuch letniego wietrzyka.

Zdjęcie Kocimiętka /©123RF/PICSEL

Kocimiętka

Boją się jej: komary. Uwielbiają za to mruczki, możesz więc wysuszone liście zaszyć w płóciennym woreczku i podarować swojemu pupilowi. Kocimiętka powinna wygrzewać się w słońcu. I do tego jest odporna na wysychanie podłoża!

Zdjęcie Pelargonie / ©123RF/PICSEL

Pelargonie

Reklama

Boją się jej: muszki owocówki oraz meszki (zwłaszcza pokojowej odmiany: geranium). Pelargonie dobrze czują się w słonecznym i mocno nagrzanym miejscu. Podlewaj je odstaną wodą dopiero wtedy, gdy górna warstwa podłoża lekko przeschnie.



Zdjęcie Lawenda / ©123RF/PICSEL

Lawenda

Boją się jej: muchy, mrówki i... mole. Możesz kupić ją nawet w dyskontach (spójrz, by była to odmiana wąskolistna: Lavandula angustifolia). Lawenda lubi bardzo nasłonecznione miejsca. Doniczkę z roślinką możesz więc przestawiać na balkonie wraz ze stopniem nasłonecznienia. Zapach ich liści odstraszy natrętne komary, muchy i meszki. By ich woń była skuteczniejsza, zasadź je tam, gdzie poruszy je twoja ręka lub... podmuch letniego wietrzyka.



Zdjęcie Pysznogłówka / ©123RF/PICSEL

Pysznogłówka

Boją się jej: komary. Jej intensywny bergamotkowy zapach oraz miododajność przywabia za to pszczoły, które są teraz zagrożone! Poradzi sobie zarówno na słonecznej, jak i półcienistej miejscówce. Podlewaj ją często, bo jej system korzeniowy jest bardzo płytki. Po pierwszym kwitnieniu mocno przytnij jej pędy, a zachwyci swoimi kwiatami także jesienią. Uwaga, z pysznogłówki możesz zrobić bukiet, a jej zebrane przed kwitnieniem liście dodawać do czarnej herbaty.

Zdjęcie Mirt / ©123RF/PICSEL

Mirt

Boją się go: komary. Jego zapach jest najbardziej intensywny po roztarciu liści rośliny. Pojemnik z mirtem ustaw w półcienistym miejscu na balkonie. Dobrze, by było przewiewne. Póki słońce nie pada na roślinę, dobrze jest ją zraszać. Podlewaj go obficie, bo nie lubi przesychania podłoża.

Zdjęcie Heliotrop / ©123RF/PICSEL

Heliotrop

Boją się go: komary i meszki. Za jego waniliowym zapachem przepadają zaś... motyle. To ciepłolubna roślina, która kocha słońce. Grozi jej jednak więdnięcie, dlatego musi być obficie i regularnie podlewana. By kwitł cały sezon, trzeba usuwać stare kwiatostany i nawozić go odżywką do odmian kwitnących.