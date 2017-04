Zioła, które posprzątają twój dom!

Z pewnością każdy z nas ma choć jedno z ziół na kuchennym parapecie, nie zdając sobie sprawy, jaką posiada moc. To nieprawdopodobne, ale popularne zioła, używane na co dzień do przyrządzania potraw, mogą pomóc… posprzątać dom! Może nie dosłownie, ale są bardzo przydatne podczas domowych porządków, takich jak np. odplamianie ubrań czy usuwanie insektów. Zobacz, jakie to proste!

Zdjęcie Olejek lawendowy /©123RF/PICSEL

Mięta - znana jako świeże i orzeźwiające zioło, dodawane najczęściej latem do napojów czy lodów. Olejek pozyskiwany z mięty jest naturalnym pestycydem. Można go wykorzystać jako preparat do czyszczenia szklanych powierzchni – wystarczy pomieszać go z sokiem cytryny i wodą. Doskonale sprawdza się także do zwalczania much, mrówek i innych insektów domowych.

Zdjęcie Olejek miętowy / ©123RF/PICSEL

Reklama

Przepis na płyn do szyb z miętą

Składniki Sok z 1 cytryny

2 filiżanki wody sodowej

1 łyżeczka mąki kukurydzianej

pół łyżeczki olejku miętowego

Składniki mieszamy w miseczce, aż się połączą. Następnie przelej substancję do plastikowego spryskiwacza. Przed użyciem potrząśnij.

Lawenda - jest pięknym dodatkiem dekoracyjnym, o cudownym, esencjonalnym zapachu. To nie wszystko! Olejek lawendowy ma właściwości dezynfekujące. Rewelacyjnie nadaje się do czyszczenia dywanów - wystarczy kilkanaście kropel olejku wymieszać z sodą oczyszczoną i wetrzeć w dywan. Odzyska on świeżość, a piękny zapach będzie się unosił w całym mieszkaniu.

Przepis na lawendowy płyn do polerowania drewna

Składniki Pół filiżanki destylowanego białego octu winnego

2 łyżeczki oliwy z oliwek

5-10 kropli olejku lawendowego

Wymieszaj wszystkie składniki, zwilż w płynie ściereczkę i przetrzyj powierzchnię. Ocet posiada działanie czyszczące, oliwa nabłyszczające, lawenda natomiast dezynfekujące.

Eukaliptus - znany jest z właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Można z niego zrobić doskonały środek do czyszczenia powierzchni łazienkowych. Olejek z eukaliptusa należy wymieszać z olejkiem z drzewa herbacianego, a następnie umieścić go w atomizerze lub rozpylaczu. Taki środek dobrze usuwa osady z mydła i zacieki. Powierzchnia płytek i armatury będzie się błyszczeć i zyska ładny zapach.

Zdjęcie Olejek eukaliptusowy / ©123RF/PICSEL

Przepis na eukaliptusowy płyn do podłóg

Składniki 1 łyżeczka olejku eukaliptusowego

2 łyżeczki spirytusu metylowego

5 l gorącej wody (około pół wiaderka)

Składniki łączymy ze sobą w misce. W powstałym roztworze moczymy mopa lub ścierkę i przecieramy nim podłogę. Powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia. Pamiętaj, by mop był wilgotny, a nie ociekający!

Goździki - mają bardzo ciekawe działanie przeciwgrzybiczne i antyseptyczne. Pozyskiwany z nich olejek możemy wykorzystać do zwalczania pleśni, m.in. w łazience. Wystarczy zgnieść goździki w moździerzu i gotowe! Otrzymany płyn należy rozcieńczyć w wodzie. Tak przygotowany specyfik wykorzystamy do czyszczenia fug łazienkowych.

Zdjęcie Goździki / ©123RF/PICSEL

Przepis na goździkowy dezodorant do dywanów

Składniki 2 filiżanki sody

oczyszczonej

2 łyżeczki boraksu

4 łyżeczki zmielonych goździków

4 łyżeczki zmielonego cynamonu

Po 4 łyżeczki drobno zmielonej suszonej mięty, rozmarynu, lawendy i tymianku

Zioła rozdrobnij w młynku do mielenia, wymieszaj wszystkie składniki, a następnie rozsyp proszek na dywanie. Pozostaw go na godzinę, po czym dokładnie oczyść dywan odkurzaczem.Oregano – ma podobne właściwości do eukaliptusa – pomaga zwalczać wirusy i wykazuje właściwości antybakteryjne. Olejek z oregano pomocny jest również w usuwaniu uporczywych plam z ubrań. Wystarczy dodać odrobinę olejku do proszku do prania.

Zdjęcie Oregano / ©123RF/PICSEL

Liść laurowy – jest doskonałym odstraszaczem dla wszelkiego rodzaju owadów jak np. pająki, ćmy itp. Wystarczy umieścić suszone listki laurowe w tych miejscach, gdzie mogą przebywać insekty – w spiżarni, szafkach kuchennych, szafach z ubraniami.

Zdjęcie Liście laurowe / ©123RF/PICSEL

Rozmaryn – wśród naturalnych środków czyszczących to właśnie świeże liście rozmarynu uchodzą za najbardziej uniwersalne. Będą pomocne w czyszczeniu niemal każdej powierzchni, głównie dzięki właściwościom dezynfekującym. Ponadto, zapewnią odświeżający i trwały zapach.