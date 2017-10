Potęga koloru

Powszechnie znany stereotyp głosi, że mężczyźni odróżniają dwa kolory: ładny i brzydki. Niech ten krzywdzący pogląd nie przeszkodzi panom młodym w rozważnym dobieraniu ubioru. Kolor ma ogromne znaczenie i decyduje, czy w dniu ślubu będzie się wyglądać korzystnie czy… brzydko.

Zdjęcie Mat. prasowe Wilvorst /Magazyn Wesele

Ślub jest wyjątkową uroczystością: obiecuje się najukochańszej kobiecie miłość do końca życia, zakłada rodzinę, wkracza w nowy etap życia... Taka okazja wymaga kupna odświętnego stroju! Prawdziwy gentleman przy pomocy ubioru potrafi wyrazić swoje intencje, stosunek do otoczenia, a przy tym zawsze prezentuje się odpowiednio do okazji.



Barwny dress code

Kupując garnitur, należy zwrócić uwagę nie tylko na krój oraz skład materiału, z jakiego jest on uszyty, ale również na kolor. Trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów: porę roku, charakter uroczystości, figurę oraz odcień karnacji pana młodego. Ślub jest oficjalną, ale radosną okazją, dlatego rekomendowane są garnitury szare, grafitowe i granatowe. Odradza się beże i brązy, ponieważ garnitury w tych kolorach uznaje się za modele sportowe, odpowiednie wyłącznie na nieformalne spotkania towarzyskie. Przed laty w Wielkiej Brytanii noszono je podczas polowań i doglądania prac gospodarskich. Istnieje nawet powiedzenie: no brown in town (zero brązów w mieście) - nie warto odstępować od tej zasady nawet w przypadku ślubów w stylu rustykalnym!



Z kolei kolor czarny, przez wielu uznawany za uniwersalny, tak naprawdę zarezerwowany jest na imprezy wieczorowe oraz pogrzeby. Wyjątek stanowią strollery, czyli stroje składające się z czarnej marynarki garniturowej oraz sztuczkowych spodni, chętnie noszone przez panów młodych w słonecznej Italii.

Spośród wielu odcieni granatów i szarości należy wybrać ten, który pasuje do figury, skóry, a także okoliczności, w których odbywa się uroczystość zaślubin. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

1. ciemne kolory optycznie wyszczuplają, jasne - dodają kilogramów;

2. latem można wybrać jasne, wręcz pastelowe odcienie, zimą lepiej prezentują się ciemniejsze barwy;

3. krzykliwe, intensywne odcienie dobrze zostawić panom o wyrazistej urodzie, za to przygaszone barwy nie przytłumią mężczyzn o delikatniejszym wyglądzie (na przykład blondynów o bladej cerze).



Bliska ciału!

Niezależnie od koloru wybranego garnituru, koszula musi być śnieżnobiała. Tłumaczenie panien młodych, że ich suknia w kolorze śmietankowym lub kremowym będzie wyglądała na zżółkniętą, jest bezzasadne. Raczej niewiele narzeczonych decyduje się na bawełniane kreacje, więc już na pierwszy rzut oka widać, że suknia i koszula są wykonane z innych materiałów. Jedwab, mikado, szyfon odbijają światło i delikatnie połyskują, dzięki czemu wyglądają szlachetnie. Bawełna nie ma takich właściwości, w związku z tym każdy kolor oprócz śnieżnobiałego będzie sprawiał wrażenie, że koszula jest stara, przepocona i zżółknięta. A to oznaka braku szacunku, zarówno dla narzeczonej, jak i gości.



Moc szczegółów

Dodatki znajdujące się blisko twarzy mają do spełnienia specjalną misję - podkreślić urodę pana młodego. Odpowiednio dopasowane potrafią nie tylko wydobyć to, co w niej najkorzystniejsze, ale także delikatnie zatuszować różne mankamenty, takie jak choćby zaczerwienienie cery. Dlatego kolor muchy lub krawata należy dobrać tak, aby pasował do twarzy, a nie do serwetek czy kwiatów na stole! W przypadku kilku ślubnych elementów kolorystyka jest niezmienna: poszetka - zawsze śnieżnobiała, a skórzane akcesoria (buty, pasek do spodni, pasek od zegarka) - czarne.



Zdjęcie Mat. prasowe Pawo / Magazyn Wesele

Pory roku

Wyróżnia się cztery podstawowe typy męskiej urody, nawiązujące do pór roku. Pan Wiosna cechuje się ciepłą karnacją, jasnymi oczami i włosami o złotawym odcieniu. Granatowy garnitur doskonale podkreśli błękit oczu, zaś dodatki w kolorach beżowych i karmelowych - piękny odcień skóry.



Cera Pana Lato ma tendencję do zaczerwień, a jej różowawy odcień podkreślają jeszcze jasne włosy. Za to taka skóra doskonale wygląda przy materiałach zarówno granatowych, jak i w różnych odcieniach szarości. Ważne, aby barwy były nieco przygaszone, te bardziej krzykliwe podkreślą problematyczną cerę. Do tego ciemne lub pastelowe dodatki - najlepiej błękitne!



Zgniłe zielenie, beże i brązy lepiej oddać Panu Jesieni. Mucha albo krawat w kolorze intensywnej czerwieni w zestawieniu z uniwersalnym granatowym garniturem również będą do niego pasować. Wśród Panów Jesień można wyróżnić dwa typy urody: pierwszy to rude włosy i blada, piegowata buzia, zaś drugi to brązowe włosy i oliwkowa cera o ciepłym odcieniu.



Kontrasty kolorystyczne pasują też do Pana Zimy, czyli posiadacza ciemnych włosów i oczu (cera może być jasna lub opalona i zazwyczaj ma chłodny odcień). Grafit, bordo, stal bądź czerwień w zestawieniu ze śnieżną bielą stworzą połączenie idealne!

Na pierwszy rzut oka niniejsze zasady mogą wydawać się skomplikowane, warto jednak poświęcić nieco czasu i dokładnie przyjrzeć się swojemu lustrzanemu odbiciu lub poprosić o pomoc zaufaną osobę. W końcu wiedza o korzystnej dla nas palecie kolorów przyda się nie tylko w dniu ślubu!



Dobierając ubiór, należy kierować się zasadą, że kontrast między kolorami poszczególnych elementów stroju powinien odpowiadać kontrastowi włosów, oczu i skóry. Przykładowo: blondyn o bladej cerze powinien unikać połączeń wyrazistych barw, ponieważ może "zniknąć" za własnymi ubraniami...



Zdjęcie Mat. prasowe Giacomo Conti / Magazyn Wesele

Opinia eksperta

Adam Warcholiński, Atelier Tiviano w Katowicach, www.tiviano.com:



Zakodowane w kolorze



Niezależnie od karnacji mężczyzny, podczas ceremonii ślubnej dopuszczalne są tylko trzy kolory: granat, szary oraz jego specyficzna odmiana - marengo, wykorzystywana głównie w formalnych strojach dziennych, czyli żakietach.



Układy doskonałe

Granat jest niezawodnym przyjacielem mężczyzny, ponieważ pasuje do niemal każdej karnacji. Aby ożywić kompozycję składającą się z granatu, warto rozważyć jasnoszarą kamizelkę w kratę księcia Walii, cechującą się wzorem wiodącym w kilku barwach: błękitnej, różowej, malinowej lub żółtej.

Z kolei szary, jako kolor zerowy potrzebujący wzmocnienia, niezbyt ciekawie komponuje się z jasną karnacją, przy której wygląda mdło. Idealnie natomiast zgrywa się z Panem Zimą, którego uroda stanowi doskonały kontrapunkt. Dobrym uzupełnieniem szarego zestawu jest krawat w szaro-czarną pepitkę lub taki, w którym kolor przewodni stanowi błękit, róż lub łosoś (pamiętajmy, że dwie ostatnie barwy niezbyt ciekawie wyglądają przy zaczerwienionej cerze Pana Lato). Warto także zastanowić się nad wariacjami granatowego krawata w drobne wzory, na przykład w grochy lub drobne motywy kwiatowe.

Ciekawym uzupełnieniem kompozycji kolorystycznej może być również mucha, obowiązkowo dobrana do stopnia formalności ubioru. I tak do fraka pasuje tylko mucha biała, do smokingu - wyłącznie czarna, natomiast do garnituru możemy wybrać model granatowy, burgundowy albo bordowy, dodatkowo wzmocniony grochami lub delikatnymi wzorami. Na formalne okazje niedopuszczalne są żółcie, brązy i beże!



Biel i tylko biel!

Kolorem koszuli akcentujemy powagę i doniosłość uroczystości. Najbardziej formalna jest biel i tylko ona jest wyrazem szacunku dla drugiej osoby. To właśnie śnieżną bielą mężczyzna podkreśla, jak ważna jest dla niego jego partnerka. Koszule w kolorze écru, kości słoniowej czy złamanej bieli niosą ze sobą przekaz: "Nie zależy mi na niej". To bolesny, ale szczery i prosty komunikat. Tak samo jak prosty jest męski świat!



Anna Sułek