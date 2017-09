Wątpliwości przed ślubem – o czym świadczą i jak sobie z nimi poradzić?

Wahania przed ślubem nie są niczym niezwykłym – dotyczą bardzo wielu par, również tych szczęśliwych i znakomicie dobranych. Czasami te rozterki są chwilowe i mają swoje źródło jedynie w stresujących przygotowaniach do tego najważniejszego dnia w życiu, innym razem stanowią istotny powód do ponownego przemyślenia swojej decyzji.

Choć zaręczyny i ślub są bardzo radosnymi wydarzeniami, rzadko obywają się bez nerwów i choćby nieznacznego wahania. Niejednokrotnie dopadają nas wątpliwości. Czy to mężczyzna na całe życie? Czy to na pewno ta jedyna? Czy będę w stanie spędzić całe życie z jedną osobą? A może nasza miłość za kilka lat się wypali i dołączymy do wciąż rosnącej grupy rozwodników?

Lęk przed małżeństwem miewa różne przyczyny. Niektórzy mają trudności z podejmowaniem poważnych decyzji, boją się ich konsekwencji oraz mają tendencję do nieustannego roztrząsania wad i zalet każdego z możliwych rozwiązań. Inni doświadczyli traumy spowodowanej rozwodem rodziców, który podkopał w nich wiarę w zasadność tworzenia związków na całe życie. Kolejnym brakuje dojrzałości, boją się przyszłego zranienia lub postrzegają małżeństwo jako zagrożenie dla swojej autonomii.

Boisz się? To naturalne!

Wątpliwości są zupełnie normalnym elementem w procesie podejmowania poważnych decyzji. Dowodzą, że kwestia, której dotyczą, nie jest nam obojętna. Pomimo coraz większej powszechności rozwodów ślub wciąż jest dla nas deklaracją na całe życie. Chęć dokładnego przeanalizowania swojego wyboru jest sygnałem, że traktujesz zawierane przez siebie małżeństwo poważnie. Masz świadomość, że wiąże się ono z wzięciem odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz z rezygnacją z alternatywnych sposobów na życie (m.in. zmian partnerów seksualnych lub poszukiwania kogoś innego, kto mógłby bardziej odpowiadać twojemu ideałowi).

Związanie się z kimś na resztę życia jest krokiem w nieznane, poważnym ryzykiem. Nie wiemy przecież, kim będziemy za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Czy na kolejnych etapach życia wciąż będziemy dla siebie odpowiedni? Czy nasz rozwój będzie przebiegał w podobnym kierunku. Co jeśli za jakiś czas oddalimy się od siebie, będziemy mieli różne dążenia i potrzeby? A może nasza miłość się wypali?

Paradoksalnie, to właśnie brak jakichkolwiek wątpliwości może być dla nas sygnałem alarmowym. Taka sytuacja bywa znakiem, iż nasz obraz partnera jest nierealistyczny i wyidealizowany. Romantyczne początki związku to piękny okres, jednak nie jest on dobrym momentem na podejmowanie decyzji na całe życie. W krótkotrwałej relacji jeszcze nie zdążyliśmy poznać się zbyt dobrze, nie wiemy, na co nas stać w różnych sytuacjach, i wciąż staramy się pokazywać drugiej osobie w jak najlepszym świetle. Jeśli chcemy świadomie wybrać towarzysza na dobre i złe, musimy znać zarówno jego zalety, jak i wady. Warto dać sobie czas na zaznajomienie się ze słabszymi stronami partnera i zastanowienie się, czy jesteśmy w stanie je zaakceptować.

Kiedy małżeństwo nie jest dobrym pomysłem?

Wahania przed ślubem nie zawsze stanowią przejaw naturalnych obaw powiązanych z wielką życiową zmianą, którymi nie warto się przejmować. Jeśli na myśl o małżeństwie odczuwasz głównie negatywne emocje, zastanów się, czy twój wybór był dojrzały i przemyślany. Wielu ludzi decyduje się na zaręczyny pod wpływem nacisków rodziny, w obawie przed samotnością, z powodu przekonania, że są już w "odpowiednim" wieku lub niechęci do zmarnowania czasu zainwestowanego w relację.



Z pewnością nie należy decydować się na legalizację związku, jeśli występuje w nim brak szacunku, przemoc lub kontrola (która nie jest przejawem miłości, a groźnej obsesji i braku zaufania!). Jeśli nie czujesz się ze swoim partnerem bezpiecznie, a lęk i niepewność przysłaniają twoją radość z wkraczania w kolejny etap życia, być może warto jeszcze raz przemyśleć tę decyzję. Ślub to bardzo ważny krok i nie należy go brać z powodów innych niż miłość i wiara w to, że będziecie razem szczęśliwi.

Alicja Skibińska

Informacje o autorce: magister psychologii i miłośniczka słowa pisanego. Łączy obie te pasje, pisząc artykuły do "Magazynu WESELE", w których stara się zawrzeć cenne porady na temat życia w związku oraz udzielać odpowiedzi na pytanie: "Jak stworzyć szczęśliwe małżeństwo?".