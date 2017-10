Wszystko pod kontrolą

Przedweselne przygotowania to magiczny czas, jednak niesie on za sobą również wiele stresu i nieprzespanych nocy. Radzimy, jak rozwiązać problemy i zorganizować czas tak, aby dzień zaślubin był ukoronowaniem całego przedsięwzięcia, a nie najbardziej stresującym wydarzeniem w życiu.

Nie od dziś wiadomo, że to na kobiecie spoczywa najwięcej obowiązków związanych z organizacją uroczystości zaślubin. Chociaż z roku na rok zauważalne jest coraz większe zaangażowanie mężczyzn w aranżację przyjęcia, to kobieta poświęca najwięcej czasu na wybór odpowiedniego motywu przewodniego, dobranie kolorystyki czy oprawy florystycznej. Aby nie pogubić się w natłoku zadań, proponujemy proste kalendarium, które uporządkuje przedweselne obowiązki oraz zapewni spokój i harmonię nie tylko pannie młodej, ale też jej rodzinie oraz bliskim.

15 miesięcy przed uroczystością

Data ślubu wydaje się jeszcze bardzo odległa, ale nie daj się zwieść pozorom. To odpowiedni czas przede wszystkim na wybranie motywu przewodniego oraz zapoznanie się z rynkiem ślubnym pod kątem obowiązujących trendów. Należy również wybrać odpowiednią lokalizację wesela, pasującą do charakteru uroczystości, na jaki się zdecydowaliście. Pamiętaj, że najpiękniejsze miejsca mają bardzo długi termin oczekiwania, zwłaszcza w sezonie ślubnym, warto więc zadbać o to wystarczająco wcześnie.



Ze względu na niewielką ilość przedślubnych obowiązków w tym okresie zalecamy również rozpoczęcie nauk przedmałżeńskich, jeśli decydujecie się na ślub kościelny, oraz zarezerwowanie terminu uroczystości. Jest to czas przeznaczony na szukanie inspiracji oraz dopracowywanie waszej wizji tego wyjątkowego dnia...

12 miesięcy przed uroczystością

Rok przed planowaną datą przyjęcia to okres, kiedy powinniście zastanowić się nad wyborem oprawy muzycznej, fotografa bądź kamerzysty, dodatkowych atrakcji czy też florysty. Usługodawcy tego typu również planują swój grafik z wyprzedzeniem, więc im wcześniej zdecydujecie się na konkretnego wykonawcę usługi, tym lepiej. Tak wczesna decyzja będzie wiązała się także z większą możliwością przebierania między ofertami. Nie będziecie działać pod wpływem emocji czy chwili, a decyzja będzie konkretna i przemyślana, dzięki czemu zyskacie stuprocentową pewność swojego wyboru.

Na tym etapie warto sprawdzić, czy w umowie zawarte są informacje odnośnie ewentualnej zmiany wykonawców usługi w przypadku nieprzewidzianej sytuacji. Jeśli decydujesz się na usługi wizażysty bądź fryzjera, ustal odpowiednie terminy. Najlepsze makijażystki swój kalendarz mają zapełniony z rocznym wyprzedzeniem!

Osiem miesięcy przed uroczystością

Do ślubu został niecały rok, warto więc pomyśleć o stroju zarówno panny młodej, jak i pana młodego. Pamiętaj, że przy szyciu na miarę zarówno sukni, jak i męskiego ubioru, czas ich przygotowania znacząco się wydłuża. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku, kiedy decydujecie się na sprowadzenie sukni bądź garnituru z zagranicy. Konieczne będzie podanie konkretnych wymiarów ze stosownym wyprzedzeniem oraz zarezerwowanie czasu na ewentualne poprawki bądź dopasowanie.



Przed złożeniem zamówienia lub kupnem gotowej kreacji warto najpierw zbadać rynek i zobaczyć, co was interesuje. Musicie mieć pewność, że to właśnie ten wyjątkowy strój ma być ozdobą waszego wizerunku w dniu ślubu. Nie ma również gwarancji, że swoją wymarzoną suknię znajdziesz od razu, często proces poszukiwania wymaga cierpliwości oraz opanowania.

Wybierzcie ślubne obrączki - nie zawsze wszystkie modele są dostępne od ręki, a część z wzorów wykonywana jest na zamówienie. Być może czeka was również ich dopasowywanie oraz grawer, a to czasochłonne procesy.

To także odpowiedni czas na załatwienie spraw formalnych w urzędzie stanu cywilnego i dopięcie wszelkich kwestii związanych ze ślubem kościelnym.

Sześć miesięcy przed uroczystością

Do ślubu zostało pół roku. To okres, który powinnaś zarezerwować na dopieszczenie i dokładne omówienie kwestii dekoracji, zaproszeń ślubnych, winietek i innych dodatków. Spersonalizowane, ręcznie tworzone dekoracje i akcesoria wymagają więcej czasu oraz uwagi artysty, zwłaszcza jeśli decydujecie się na dużą uroczystość. Wykonawca musi mieć odpowiednio dużo czasu na wykonanie wszystkich elementów oraz ewentualne zmiany w kompozycji, jeśli takie będą potrzebne.

Powinniście również udać się do miejsca, w którym zorganizujecie wesele, aby dokładnie omówić menu. Dobrze, jeśli ostateczne ustalenia są poprzedzone degustacją potencjalnych weselnych potraw - dzięki temu zyskacie pewność wyboru.

W odstępie pół roku przed datą zaślubin powinniście pomyśleć także o wysłaniu zaproszeń na uroczystość, zwłaszcza jeśli wśród gości są osoby niemieszkające w Polsce bądź pracujące w dużych korporacjach. W takich sytuacjach wymagane jest podanie swojej dyspozycyjności oraz zaplanowanie wyjazdu czy urlopu z dużym wyprzedzeniem. Pamiętaj, że goście po dwudniowej zabawie będą potrzebowali czasu na regenerację, a osoby przyjeżdżające z daleka zapewne znajdą się na miejscu uroczystości dzień lub dwa dni wcześniej. Zadbajcie więc o zapewnienie miejsc noclegowych, a informacje o takiej możliwości oraz kontakt do hotelu przedstawcie wraz z zaproszeniami.

Cztery miesiące przed uroczystością

Coraz mniej czasu, a wydaje się, że obowiązków na twojej głowie tylko przybywa... Nie martw się, prawie każda kobieta musiała przez to przejść. Na pocieszenie spójrz, ile kwestii związanych z organizacją uroczystości jest już za tobą!

W tym okresie powinniście zdobyć potwierdzenia od wszystkich usługodawców oraz upewnić się, że ich praca jest na właściwym etapie. Warto wykorzystać ten czas również za omówienie repertuaru z muzykami, by mieli możliwość przećwiczenia listy piosenek, które chcecie usłyszeć na zabawie weselnej. Jeśli decydujecie się na naukę pierwszego tańca, zacznijcie brać lekcje. W ciągu czterech miesięcy opanujecie wasz taniec do perfekcji, no i nie zdążycie zapomnieć żadnego z kroków.

W tym okresie powinniście zadbać również o trunki, które będą obecne na uroczystości, mając świadomość co do oferty oraz zasad panujących w miejscu wesela. To czas, który powinniście wykorzystać także na zamówienie tortu oraz szczegółową rozmowę z cukiernikiem odnośnie wyglądu i wielkości ciasta, które jest uważane za ukoronowanie każdego wesela.

Jeżeli pragniecie w szczególny sposób podziękować rodzicom w dniu ślubu bądź chcecie przedstawić swoje zdjęcia, na przykład z sesji narzeczeńskiej, powinniście przygotować wszystkie materiały właśnie w tym czasie. Będziecie mieć pewność, że wszystko zostanie odpowiednio skomponowane na czas, a jednocześnie zapewnicie sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych poprawek.

Trzy miesiące przed uroczystością

W tym okresie przyszła panna młoda powinna umówić się na próbny makijaż oraz fryzurę ślubną. Najlepiej, jeśli będą wykonane tego samego dnia - dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, czy te elementy ze sobą współgrają. Jest to również ostatni moment na inwazyjne zabiegi pielęgnacyjne (mikrodermabrazja, oczyszczanie, pielęgnacja kwasowa itp.), o ile się na nie decydujesz. Skóra poddana takim działaniom musi mieć odpowiednio dużo czasu na regenerację i powrót do swojego naturalnego stanu, więc nie możesz zostawiać tego na ostatnią chwilę!

Wybierzcie się z partnerem na ostatnie zakupy, by mieć pewność, że wasza garderoba na ten ważny dzień jest już w pełni skompletowana. To także czas ewentualnych poprawek przy sukni ślubnej czy stroju pana młodego oraz dobierania dodatków.

Na trzy miesiące przed ślubem powinniście mieć również wstępne potwierdzenia od gości odnośnie ich obecności na weselu. Liczba uczestników przyjęcia będzie niezbędna przy planowaniu rozstawienia stołów oraz ustalaniu ostatecznej wielkości tortu i innych szczegółów.

Dwa miesiące przed uroczystością

Zajmijcie się rozplanowaniem usadzenia gości przy weselnych stołach oraz omówcie z menadżerem ich rozmieszczenie. Zróbcie listę rzeczy, które powinny być załatwione przed uroczystością i sprawdźcie, czy wszystko jest już omówione. Może zapomnieliście o muzykach w kościele bądź nie zamówiłaś ślubnego bukietu? To ostatni moment, aby sprostować ewentualne niedociągnięcia!

Skontaktujcie się ponownie z wykonawcami usług, aby monitorować przebieg ich prac oraz omówić ostatnie przedślubne aspekty. Jeżeli w waszych planach czy oczekiwaniach zaszły jakiekolwiek zmiany, powinniście niezwłocznie powiadomić o tym poszczególnych usługodawców.

Miesiąc przed uroczystością

Na tym etapie powinniście znać już ostateczną listę gości, by móc się upewnić, kiedy przyjadą oraz czy mają zapewniony nocleg. Warto także dokonać jeszcze jednej przymiarki sukni ślubnej oraz garnituru. Ze względu na stres związany z uroczystością wasza waga mogła się nieco zmienić, a przecież chyba zależy wam, by w tym jedynym dniu wszystko było idealnie dopasowane? To moment, aby przekonać się, czy wszystko zmierza w dobrym kierunku i jest takie, jak sobie wymarzyłaś. Później nie będzie już czasu na zmiany!

Dwa tygodnie przed uroczystością

Stres sięga zenitu, więc warto się trochę rozluźnić. Proponujemy więc wieczór panieński, kawę z przyjaciółkami i kolację w towarzystwie najbliższych. Powinnaś skupić się na przyjemnych rzeczach, które zrelaksują cię i wprowadzą w doniosły, przedślubny nastrój. Stosując się do powyższych zaleceń, w tym momencie nie będziesz miała już na głowie żadnych organizacyjnych spraw związanych z przygotowaniami, może z wyjątkiem ostatnich kontaktów z wykonawcami, by skontrolować wykonane przez nich prace i omówić końcowe szczegóły, takie jak godzina ich przybycia.

Skup się teraz na sobie i na tym, aby zapamiętać te momenty jako jedne z najpiękniejszych w życiu!

Tydzień przed uroczystością

Przede wszystkim odstaw ciężkie potrawy oraz nadmierne spożywanie alkoholu, aby twój metabolizm był na właściwym poziomie, a skóra promieniała. Wybierzcie się z narzeczonym na ostatnią przedślubną randkę, celebrując każdą chwilę. Spróbuj się maksymalnie zrelaksować, jednak nie trać kontroli. Miej pod ręką telefon na wypadek niespodziewanych informacji i konieczności szybkiego reagowania.

Trzy dni przed uroczystością

Skontroluj poziom wykonania wszystkich usług, aby mieć stuprocentową satysfakcję w dniu ślubu. Wybierz się również na manicure oraz pedicure, wykonaj zabiegi depilacyjne i weź długą, relaksującą kąpiel z lampką ulubionego wina. W kalendarzu bądź telefonie dokładnie zaplanuj dzień ślubu pod względem logistycznym, od pobudki aż po uroczystość. Będziesz wiedziała, o której powinnaś się położyć w dniu poprzedzającym zaślubiny oraz w którym miejscu powinnaś być o konkretnej godzinie.

Dzień ślubu

W tym dniu na waszej głowie nie powinno być już żadnych zmartwień, w czym wydatną wyręką okażą się świadkowie i wybrani przyjaciele. Zobowiążcie ich do pomocy w takich kwestiach jak wpuszczenie fotografa czy udzielanie telefonicznych wskazówek w przypadku problemów z dojazdem któregokolwiek z zaproszonych gości bądź usługodawców.



Świadkowie muszą mieć przy sobie pewną ilość gotówki (na wszelki wypadek) oraz powinni zaopatrzyć weselny środek transportu w niezbędne rzeczy, na przykład w podziękowania dla osób, które będą robiły zwyczajowe bramki na drodze waszego przejazdu. Do obowiązków twoich oraz przyszłego męża należy w tym momencie jedynie zjawienie się na uroczystości z pięknym uśmiechem i celebrowanie każdej z tych pięknych chwil.

Pięć dni po uroczystości

Gdy emocje już odrobinę opadły, powinnaś sprawdzić, czy - w przypadku ślubu kościelnego - kapłan dopełnił wszelkich formalności w urzędzie stanu cywilnego oraz zająć się wymianą dokumentów związaną ze zmianą nazwiska bądź miejsca zamieszkania po ślubie.

Wraz z mężem nie możecie zapomnieć również o telefonicznym bądź listownym podziękowaniu gościom za przybycie. To także odpowiedni moment na uzupełnienie wszelkich finansowych zależności wobec usługodawców.

Od tej chwili już w pełni i bez zbędnego stresu możecie cieszyć się małżeństwem!

