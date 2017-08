Co zamiast…?

Przy organizowaniu ślubu i wesela większość par decyduje się na klasyczne rozwiązania. A jeśli chcecie wprowadzić do swojej ceremonii odrobinę nowości i szukacie ciekawych zamienników popularnych tradycji weselnych? Sprawdźcie, co dla was przygotowaliśmy.

Zdjęcie Zamiast ryżu do obsypywania młodej pary można użyć konfetti /©123RF/PICSEL

Zamiast ryżu

Nie wszystkim parom podoba się obsypywanie ryżem czy monetami po wyjściu z kościoła. Na szczęście kreatywnych alternatyw na ślubne konfetti jest wiele. Co istotne - wyglądają na zdjęciach zdecydowanie lepiej niż białe ziarenka!

Pięknym i niezwykle romantycznym rozwiązaniem są płatki kwiatów. Możecie wykorzystać zarówno rośliny rosnące na łąkach, jak i te z kwiaciarni.

Świetnym pomysłem jest upojnie pachnąca lawenda, która sprawdzi się w szczególności na ślubie w stylu boho.

Co powiecie na kolorowe konfetti z połyskującego (lub brokatowego) papieru w kształcie serduszek lub gwiazdek?

Bańki mydlane to świetna propozycja dla par, które spodziewają się, że w uroczystości weźmie udział liczne grono dzieci. Zapewnimy im świetną zabawę, a nowożeńcom - niezwykle fotogeniczną oprawę wyjścia z kościoła.

Ciekawym pomysłem jest wykorzystanie błyszczących cekinów. Propozycja z pewnością efektowna i nietypowa, spodoba się parom planującym ślub w stylu glamour.



Zamiast zwykłego tortu

Jeśli zastanawialiście się nad alternatywą dla tradycyjnego tortu i chcecie zaskoczyć swoich gości - sprawdźcie nasze propozycje:

Puszysta beza ułożona na kilkupoziomowej paterze zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia.

Tarta z warstwą świeżych owoców - idealna propozycja na letnie wesele.

Kolorowe muffinki - rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością. Babeczki nie tylko wyglądają i smakują wyśmienicie, ale mają również swoją praktyczną stronę - nie wymagają krojenia i są dużo bardziej wytrzymałe niż ciasto. Mogą występować w wielu różnych smakach, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Zdjęcie Nagi tort / unsplash.com / Magazyn Wesele

Naked cake - prawdziwy hit, który powoli pojawia się również na polskich weselach. "Nagi tort" to ciasto, w którym rezygnujemy z wykończenia masą lub kremem. Dzięki temu deser jest lżejszy, a warstwy biszkoptu i nadzienie pozostają dobrze widoczne. Fantazyjnie udekorowany świeżymi owocami i kwiatami wygląda zjawiskowo.

Zamiast słodkości na drogę

Przygotowanie pożegnalnego podarunku dla gości to bardzo miły zwyczaj. Najczęściej wręczany jest zestaw weselnych ciast. Proponujemy podejść do tego bardziej nieszablonowo:

Na słodko - pralinki w pudełeczku z nadrukowaną fotografią Pary Młodej to wspaniały pomysł na pamiątkę.

Fit - para, która na co dzień prowadzi zdrowy tryb życia, może pokusić się o podarowanie swoim gościom pięknie zapakowanej mieszanki suszonych owoców i orzechów.

Na zielono - czyli sadzonki sadzonki lub jakieś wdzięczne w wyglądzie rośliny, np. sukulenty w ozdobnych doniczkach. To jeden z niekonwencjonalnych pomysłów, który zapadnie waszym bliskim w pamięć, a poza tym - zostanie z nimi na dłużej.

Dedykowana tabliczka czekolady w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu. Najlepiej z waszym wizerunkiem.





Małgorzata Kopciuch