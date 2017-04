Niezapomniane wrażenia

Zajęcie miejsca za stołem weselnym dla każdego z twoich gości powinno być wyjątkowo uroczystym momentem. Elegancka aranżacja stołów i wysmakowane dekoracje pozwolą każdemu z nich odczuć, jak ważna jest ich obecność w tym wyjątkowym dniu.

Zdjęcie Fot. materiały prasowe hotel Alpin /Magazyn Wesele

Na ogólny klimat wesela ma wpływ każdy z jego elementów, a wszystkie z osobna muszą do siebie pasować. To jak puzzle, w których pieczołowicie łączysz zaproszenia, winietki, stroje Młodej Pary, księgę gości, ozdoby słodkiego bufetu i dekoracje na stołach. Te ostatnie są o tyle ważne, że właśnie przy stołach goście spędzają najwięcej czasu. Przy nich siadają na samym początku i do nich wielokrotnie powracają w trakcie wielogodzinnej imprezy. Biesiadnicy mają więc wystarczająco dużo czasu, aby docenić twoje staranne przygotowania, ale też - niestety - by wychwycić wszelkie niedociągnięcia. Z tego powodu warto więc poświęcić aranżacji stołów weselnych nieco więcej uwagi.



Motyw przewodni

Zanim przystąpisz do wybierania elementów dekoracji, powinnaś mieć ogólną wizję ostatecznego efektu. Będzie to impreza elegancka czy na luzie? Postawisz na współczesny minimalizm czy egzotykę w stylu boho? Czy na pewno wiesz, jakie kolory pomogą ci uzyskać pożądany efekt? Wszystkim Pannom Młodym zawsze radzę, aby zaczynały od wyboru tematu przewodniego i stylu wesela, gdyż to niezwykle pomaga przy podejmowaniu dalszych decyzji. Zamiast bezradnie miotać się w nadmiarze zalewających cię każdego dnia nowych propozycji i pomysłów, będziesz potrafiła bez wahania wskazać to, czego szukasz i faktycznie potrzebujesz. Trendy na ten rok mogą okazać się pomocne w momencie, gdy nie potrafimy się zdecydować na dany motyw. Znów bardzo popularny jest styl glamour, ale w naturalnym wydaniu. Na stołach będą królować drewno, mech i inne motywy natury zestawione z perłami, diamentami, a także złotem, srebrem i platyną.



Wartość detalu

Podejmując decyzje dotyczące dekoracji stołu, warto na początek uświadomić sobie, co się na nią składa. Najkrócej mówiąc, są to wszystkie elementy, które widzą goście, zajmując swoje miejsca. Każdy z nich powinien pasować do reszty i pomagać w stworzeniu atmosfery, o którą od początku ci chodziło. Te setki niewielkich detali pozwolą gościom dostrzec i docenić to, ile wysiłku włożyłaś w przygotowania.

Planuj od szczegółu do ogółu. Zwykle to sala oferuje zastawę stołową i serwetki czekające na każdym miejscu, do ciebie zaś należeć będzie ewentualny wybór pomiędzy różnymi propozycjami. Jeśli nie odpowiada ci kolorystyka serwetek, zawsze możesz postawić na neutralność ślubnej bieli. Przy każdym nakryciu musi stać utrzymana w barwach wesela elegancka winietka z imieniem i nazwiskiem biesiadnika. Nie przemija moda na obdarowywanie gości drobnymi upominkami, więc umieść je na talerzu lub obok nakrycia. Jeśli planujesz wręczać lub w inny sposób udostępniać menu, ono także powinno nawiązywać stylistyką do atmosfery przyjęcia. Krzesła w odpowiedniej kolorystyce lub dyskretnie okryte jasnymi pokrowcami pomogą podkreślić wybrany motyw przewodni.



Zdjęcie Fot. Patykwia / Magazyn Wesele

Kwiatowe kompozycje

Gwiazdą aranżacji stołu są oczywiście kompozycje kwiatowe. Przy ich wybieraniu będziesz prawdopodobnie korzystała z pomocy profesjonalistki, która zaproponuje ci różne rozwiązania. Jednak przede wszystkim to ty musisz wiedzieć, czego oczekujesz. Wysokie i ozdobne kompozycje pięknie wyglądają na zdjęciach, ale w praktyce często bywają niewygodne, gdyż uniemożliwiają gościom swobodną rozmowę. Unikniesz tego problemu, wybierając niższe dekoracje. Zwróć też uwagę na fakt, że na stołach nie może być ich za wiele. Jeśli dekoratorka radzi ci ograniczyć liczbę kompozycji, ma ku temu rozsądne powody - w końcu na półmiski z przystawkami i butelki wina również musi znaleźć się miejsce na stole. Jeżeli dysponujesz ograniczonym budżetem weselnym, pamiętaj, że świeże kwiaty to ogromna część wydatków na dekoracje. Nie znaczy to, że musisz całkowicie rezygnować z ozdób: eleganckie świeczniki, różnej wielkości świece i kolorowe szkło z powodzeniem zastąpią przynajmniej część bukietów. Nikt nawet nie zauważy, że próbowałaś redukować koszty.



Planuj i baw się!

Odrobina wyobraźni i internetowe poszukiwania inspirujących zdjęć powinny pozwolić ci na stosunkowo szybkie stworzenie spójnego planu dekoracji stołów weselnych. Twoje wysiłki zaowocują świetnym samopoczuciem wszystkich gości, a co za tym idzie - także Młodej Pary. Na własnym weselu warto o to zadbać zawczasu.

Magazyn WESELE 1/45/2017/

Justyna Kościelska