Własna przysięga na ślubie – czy w Polsce to możliwe?

Większość z was przysięgi małżeńskie mówione od serca, własnymi słowami, zna tylko z amerykańskich filmów. Zapewne u niejednej osoby nawet te pisane przez hollywoodzkich reżyserów powodowały znajomy ucisk w gardle i łzy wzruszenia, wszakże nie ma nic piękniejszego niż szczere i prawdziwe okazanie uczuć.

W Polsce ten zwyczaj nie jest jeszcze zbyt popularny, choć nie ma żadnych przeszkód, by przenieść go z filmowego ekranu w nadwiślańską rzeczywistość.

Wedle polskiego prawa para młoda może wpleść w ceremonię ułożoną przez siebie przysięgę małżeńską. Jednak aby do tego doszło, jako przyszli nowożeńcy musicie spełnić następujące warunki:

· Przede wszystkim powinniście uzyskać stosowną zgodę kapłana bądź urzędnika, przed którym będzie brany ślub (co prawda mogą się oni nie zgodzić, ale przy odrobinie samozaparcia to przeszkoda do pokonania).

· Pamiętajcie, że nawet jeśli uda się wam uzyskać zgodę na własną przemowę, może ona zostać wygłoszona tylko i wyłącznie po oficjalnej przysiędze.



Własna przysięga małżeńska, w której zawrzecie całą miłość, będzie wspaniałym ukoronowaniem waszego związku, a poziom wzruszenia wśród zgromadzonych osób zapewne znacznie przekroczy normy! Postarajcie się, by jej słowa były nie tylko szczere i płynące z serca, ale także taktowne i dopasowane zarówno do całej sytuacji, jak i miejsca, w którym ją wypowiecie.

Kocham to za mało, by wszystko wyrazić

Dla większości osób największym wyzwaniem będzie nie tyle uzyskanie zgody na własną przysięgę małżeńską, lecz... samo jej przygotowanie. Najprawdopodobniej będzie to jeden z najbardziej osobistych i wzniosłych tekstów, jakie przyjdzie wam w życiu napisać. Tworząc tekst do przysięgi małżeńskiej, warto przypomnieć sobie wszystkie wyjątkowe chwile, które przeżyliście z ukochaną osobą, mieć na względzie jej zalety oraz dodać do tego własną obietnicę bazującą na "i że cię nie opuszczę...".



Możecie skupić się na uwielbianych przez was cechach charakteru, które wyróżniają wybrankę bądź wybranka, powrócić myślami do wyjątkowych przeżyć z przeszłości, które umocniły wasz związek, bądź zaznaczyć, jak wspaniała przyszłość was czeka.

Nawet jeśli nie potraficie dobrze przelewać myśli na papier, nie zastanawiajcie się długo, pozwólcie, aby słowa płynęły prosto z serca. To sprawi, że będą one jedyne, niepowtarzalne i przede wszystkim - szczere. Pamiętajcie jeszcze o jednym - ta wyjątkowa przysięga będzie wysłuchana nie tylko przez ukochaną drugą połówkę, ale i przez zgromadzonych gości. Warto więc zadbać o jej odpowiednią treść i formę.

Wisienka na torcie - czy warto?

Ceremonia ślubna bardzo często wiąże się ze zwiększonym stresem. Jeśli więc nie lubicie się zanadto afiszować z uczuciami bądź nie czujecie się na siłach, by przed gośćmi czytać swoje prywatne deklaracje miłości - zrezygnujcie z tego pomysłu. To ma być wasz dzień i nie możecie pozwolić, by coś działo się wbrew wam. Jeśli natomiast nie stanowi to dla was problemu - spróbujcie!

Ślub i wesele ma się zazwyczaj jeden raz w życiu, przez co te chwile same w sobie są wyjątkowe i niepowtarzalne, jednak dzięki własnej przemowie małżeńskiej sprawicie, iż staną się jeszcze wspanialsze i na naprawdę długo zapadną w pamięci was i zgromadzonych gości.

To także doskonała okazja do tego, by w piękny sposób ukoronować swoją miłość i związek i mieć cudowną pamiątkę na całe życie. Tworząc coś specjalnie dla ukochanej osoby przygotowujecie najwspanialszy prezent, jaki możecie jej podarować, zwłaszcza jeśli będzie to coś tak wyjątkowego i nietuzinkowego jak publiczna deklaracja miłości.

