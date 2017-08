Wstydzę się rozebrać na plaży

Długo czekałaś na słońce, ale lato witasz z mieszanymi uczuciami. Bo nadchodzi pora na pokazanie się w kostiumie. A tobie przybyło kilogramów, brzuch też nie jest taki jak kiedyś... Dowiedz się, jak przestać przejmować się swoim nieidealnym ciałem.

Narzekamy na zbyt obfite kształty albo krępujemy się płaskiego biustu. Chciałybyśmy mieć dłuższe nogi, a cellulit odbiera nam pewność siebie. My, Polki, jesteśmy najbardziej krytyczne wobec swego wyglądu ze wszystkich Europejek. Jego niedoskonałości potrafią skutecznie popsuć nam samopoczucie, zwłaszcza na wakacjach.



Martwimy się, jak będziemy wyglądać w kostiumie obok zgrabnych dwudziestolatek. A potem, zamiast cieszyć się słońcem i plażą, chowamy się w cieniu lub pod ubraniem.



Jak nabrać dystansu do swojego ciała, by nie zmarnować sobie urlopu?

Co sądzisz na swój temat?



Każda przeciętnej urody kobieta lubiąca siebie przyćmi zakompleksioną piękność. Sekret tkwi w tym, jak działamy na inne osoby. Lęk i obsesyjne myśli, że jesteśmy nie dość pociągające, zmieniają nasze zachowanie i przytłaczają otoczenie, nawet jeżeli głośno o nich nie mówimy.

Tymczasem kobieta, której wprawdzie daleko do perfekcji, ale która świetnie czuje się we własnej skórze, działa jak magnes. Już sam fakt, że chcemy przebywać w jej towarzystwie, powoduje, że oceniamy ją jako bardziej atrakcyjną. Dlatego przypominaj sobie często, za jakie umiejętności się lubisz, co potrafisz i z czego jesteś dumna. Wtedy kwestia rozstępów zejdzie na dalszy plan.



Jak widzą nas inni?



Wiele z nas codziennie analizuje swój wygląd. Oglądamy twarz w lusterku powiększającym, a ciało poddajemy bacznej obserwacji. Nic więc dziwnego, że wyłapujemy każdą zmarszczkę i nowe fałdki na brzuchu. Przejmujemy się nimi na tyle, by przed sezonem dojść do wniosku, że nigdy więcej nie włożymy bikini.



Inni ludzie widzą nas jednak zupełnie inaczej! To pierwsze sekundy decydują o tym, jak jesteśmy odbierane. Otoczenie skupia się więc na ogólnym wrażeniu i nie ma czasu (ani ochoty) rozkładać go na czynniki pierwsze. Uśmiech, wyprostowane plecy, zadbane zęby dają większy efekt niż idealne wymiary i nieskazitelna skóra. Większość ludzi nie zarejestruje zbędnych kilogramów..., dopóki sama im o nich nie powiesz.



Nawet bliscy potrafią nie dostrzegać mankamentów sylwetki ukochanej osoby. I tak mąż ze zdziwieniem dowiaduje się, że żona latami zadręczała się brakiem wcięcia w talii, którego to braku on w ogóle nie zauważał.



Utrzymuj formę

Niestety, nie mamy wpływu na kształt bioder i rozmiar piersi. Psychologowie stwierdzili jednak, że najlepiej na odbiór własnego ciała wpływa skoncentrowanie się na zdrowiu! Kobiety, które są aktywne, nie mają oporów, by odsłonić ciało, nawet jeśli wolałyby mieć dłuższe nogi.



Ruch, który daje przyjemność (np. spacery), dobre odżywianie, dbałość o siebie, dodadzą ci energii i pewności siebie. Wtedy spojrzysz na swoje ciało z sympatią i troską, a nie z pretensjami Z upływem lat dobra forma, dająca poczucie siły, sprawności i radość życia znaczy więcej niż hojność natury.



Wrzuć na luz



Spójrz w lustro i powiedz głośno, co jest twoim największym atutem. Masz piękne włosy, śliczny uśmiech, a może ładny dekolt? Powtarzaj to sobie za każdym razem, gdy rano przygotowujesz się do wyjścia. Wiesz, że na samoocenę doskonale wpływa muzyka? Zrób eksperyment. Odsłuchaj w drodze na plażę ulubioną piosenkę w telefonie. Przekonasz się, jak pozytywnie cię nastawi i pozbawi niepotrzebnych zahamowań.



Postaw na kobiecość

Wykorzystaj sprytne triki, by polepszyć sobie nastrój. Pomogą ci w tym różne akcesoria. Na przykład kapelusz z szerokim rondem, nie dość, że uwodzicielski, to jeszcze skutecznie odwróci uwagę od niedoskonałości "na dole". Pareo przesłaniające "kłopotliwe" partie ciała pozwoli ci się zrelaksować, ale i poczuć się seksownie.



Sięgnij też po ulubiony zapach. Perfumy, oprócz wywierania silnego wrażenia na płci przeciwnej, dodają nam przebojowości i odwagi. Kiedy poczujesz się silna, plaża przestanie być wyzwaniem.

Nasz ekspert: Sławomira Rozbicka, www.wsparciepsychologiczne.pl

Maria Barcz