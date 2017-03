5 powodów, dla których warto używać serum do twarzy

Kosmetolodzy uważają, że ten nowoczesny kosmetyk powinna stosować każda z nas. My jednak wciąż uważamy go za zbędny i zwyczajnie nie chcemy wydawać na niego pieniędzy. Dlaczego warto to zmienić?

Podczas gdy kremy do twarzy zawierają zwykle od 5 do 10% składników aktywnych, serum ma ich nawet 70 %! Są to głównie substancje, które pobudzają skórę do odnowy, intensywnie ją wygładzają i ujędrniają. Dzięki nim serum przynosi efekty już po kilkunastu dniach stosowania.

2. Działą zarówno w naskórku, jak i w skórze właściwej

Serum jest tak zbudowane, by jego skoncentrowana formuła mogła penetrować skórę dogłębnie. Tej właściwości nie mają kremy. Jak to możliwe? Molekuły w serum są po prostu o wiele mniejsze niż te w kremach. Cząsteczki kremów są większe i działają tylko na wierzchnich warstwach skóry.

3. Potrafi rozprawić się właściwie z każdym problemem skóry

Każde serum zawiera składniki zapobiegające starzeniu się skóry. Są to przeciwutleniacze (zmniejszają zły wpływ na cerę zanieczyszczonego powietrza i stresu), ale też substancje budujące skórę (kolagen, elastyna, kwas hialuronowy). Dodatkowo większość kosmetyków tego typu ma też wyspecjalizowane działanie. Jedne np. redukują przebarwienia, inne nawilżają, leczą trądzik, wypełniają zmarszczki. Bez trudu można więc dobrać serum idealne dla siebie.

4. Nie trzeba go stosować cały czas

Zalecane jest organizowanie sobie 2-3 tygodniowych kuracji kilka razy do roku, kiedy skóra najbardziej tego potrzebuje. Właśnie teraz jest na to dobry czas! Po zimie serum zregeneruje przesuszoną cerę, doda jej blasku i energii. A do tego wspaniale ją wygładzi!

5. Jest wydajne, wystarcza zwykle na pół roku

Do kupienia serum zniechęca cię małe opakowanie i wysoka cena? Faktycznie jest ono ok. 60 proc. droższe niż krem z tej samej linii. Warto jednak pamiętać, że nakłada się zaledwie kilka kropli kosmetyku. Jego płynna konsystencja ułatwia rozprowadzenie na skórze.

Jak stosować preparat?

Pamiętaj, że serum stanowi pielęgnację dodatkową - nie zastąpi kremu na dzień ani na noc. Powinno być używane właśnie w duecie z kremem.



Nakładaj serum (koniecznie na oczyszczoną twarz) delikatnym ruchami, nie naciągaj i nie pocieraj przy tym skóry. Najlepiej wklepuj je opuszkami palców. Taki sposób zapewnia dobre wchłanianie kosmetyku i przenikanie do głębokich warstw skóry.



Dopiero, kiedy skóra wchłonie kosmetyk i zrobi się sucha (po ok. 3 min), nałóż krem.