5 zasad pielęgnacji skóry zimą

Zima to wyjątkowo trudny czas dla skóry. Narażona jest wtedy zarówno na działanie wiatru i mrozu, jak i niekorzystne, związane z niską wilgotnością powietrza, warunki w pomieszczeniach. Co możemy zrobić, aby wspomóc ją w tym okresie i sprawić, by wciąż wyglądała pięknie?

Zdjęcie Kremy na bazie aloesu łagodzą podrażnienia /©123RF/PICSEL

Po pierwsze: dobierz odpowiednie kosmetyki

Ważnym elementem pielęgnacji skóry jest dobranie odpowiedniego kremu. Jeśli jesteś zadowolona z tego, którego aktualnie używasz i sprawdza się on również zimą nie musisz się tym martwić - pozostań przy swoim wyborze. Jednak kiedy zauważasz, że skóra wygląda na przesuszoną, koniecznie działaj od razu.



Reklama

- Zimą najlepiej wybierać kosmetyki hypoalergiczne. Dobrze, jeśli wybrany produkt ma w swoim składzie substancje kojące, które łagodzą podrażnienia, nawilżające (jak mocznik czy aloes) oraz chroniące przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych - mówi Paulina Słomczyńska, kosmetolog z PROFEMED Medycyna Estetyczna.

Po drugie: chroń skórę przed słońcem

Przed promieniowaniem UV chronimy się zazwyczaj latem - zimą niestety nie jest to dla nas tak oczywiste. To duży błąd, ponieważ temu działaniu jesteśmy poddawani przez cały rok, a teraz może być ono szczególnie niebezpieczne - promienie słoneczne odbijające się od śniegu działają jeszcze silniej. Co zrobić, aby odsunąć od siebie to ryzyko? Wystarczy pamiętać o stosowaniu kosmetyków z odpowiednimi filtrami. Dzięki temu zadbamy zarówno o bezpieczeństwo, jak i stan skóry, na której bez tej ochrony szybciej byłoby widać oznaki starzenia.

Po trzecie: wykorzystaj ten czas na zabiegi kosmetyczne

Aktualna pora roku to najlepszy czas na wykonanie niektórych procedur estetycznych.



- Peelingi chemiczne, mezoterapia, mikrodermabrazja, depilacja laserowa czy fotoodmładzanie - te zabiegi dobrze wykonywać zimą, ponieważ z jednej strony zmniejszamy ryzyko wystąpienia przebarwień, a z drugiej dajemy swojej skórze czas i dobre warunki do regeneracji - wyjaśnia Paulina Słomczyńska z PROFEMED Medycyna Estetyczna.



Jeśli nie jesteś pewna, jakie zabiegi sprawdzą się w Twoim przypadku, koniecznie poproś o poradę eksperta.



- Rozmowa ze specjalistą to szansa na indywidualne dopasowanie najlepszych procedur. Możesz również wybrać Kosmetyczny Pakiet Powitalny, który łączy w sobie taką konsultację oraz kilka pielęgnacyjnych i relaksacyjnych zabiegów, które pozwolą od razu odświeżyć wygląd - dodaje Paulina Słomczyńska.

Po czwarte: zadbaj o całe ciało

Myśląc o pielęgnacji, z reguły skupiamy się twarzy. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że zimą ciało również potrzebuje większego wsparcia. Mniejsza ilość ruchu i siedzący tryb życia sprawiają, że mięśnie stają się spięte.



- Już 30-minutowy masaż pozwala poprawić krążenie krwi i limfy oraz rozluźnić spięte mięśnie. Możemy dzięki temu pozbyć się napięć, stresów i po prostu odprężyć się - mówi Piotr Banasiak, masażysta z PROFEMED Medycyna Estetyczna. Tego rodzaju zabieg nie tylko pomoże rozluźnić ciało, ale dodatkowo poprawi wygląd - zrelaksowana zawsze będziesz prezentować się pięknie!

Po piąte: nie zapomnij o ustach

W zimowej pielęgnacji nie możesz zapominać jeszcze o jednej rzeczy - zadbaniu o usta! Wiatr i mróz sprawiają, że powierzchnia ust bardzo często wysycha i pęka. Co możemy z tym zrobić? W zasadzie powinno wystarczyć zaprzestanie oblizywania warg i regularne stosowanie wazeliny lub pomadki ochronnej, najlepiej zawierającej witaminę E lub masło shea.