6 zasad na stoku

Tych zasad powinnaś przestrzegać na stoku, jeśli nie chcesz, żeby twoja skóra cierpiała podczas ferii. Kosmetolog – Urszula Chodorska-Lema mówi, jak powinnaś zadbać o skórę, żeby mróz, słońce i wilgoć nie sprawiły, że twoja skóra wróci podrażniona, zaczerwieniona i przesuszona.

Zdjęcie Zmarzniętych dłoni nie wolno ogrzewać na kaloryferze czy w gorącej wodzie! /©123RF/PICSEL

Zasada nr 1. Stosuj ochronę przeciwsłoneczną

Będziemy to powtarzać do znudzenia - słońce szkodzi także zimą. Szczególnie na stoku, gdzie promienie słoneczne odbijają się od śniegu i działają jeszcze silniej.



- Warto jednak pamiętać, że filtr z wakacji nie wystarczy, ponieważ ma za lekką konsystencję i niewystarczająco ochroni przed mrozem. Zimowy filtr powinien mieć tłustszą konsystencję i bogatszy skład - mówi Urszula Chodorska-Lema z WellDerm.

Rada eksperta:

Przed wyjściem na stok ubierz skórę na "cebulkę". Najpierw nałóż serum z antyoksydantami, następnie pielęgnacyjny krem, a na to dopiero krem z filtrem.

Zasada nr 2. Cold cream to podstawa

Kremy typu cold krem to formuła woda w oleju o gęstej konsystencji odżywczej. Ich podstawowe zadanie to odbudowa płaszcza hydro-lipidowego skóry, który chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych w tym mrozu i wiatru oraz zapobiega parowaniu wody z naskórka. Cold cream dba o utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry zimą, zapobiega odwodnieniu, szorstkości skóry i miejscowemu łuszczeniu się, chroni naczynka. To produkt zbawienny dla skór atopowych, naczyniowych, suchych.

Rada eksperta:

Jeśli używasz cold creamu nie musisz się obawiać, że nie działasz przeciwzmarszczkowo! Cold cream dbając o nawilżenie (przez natłuszczenie), zapobiega jednocześnie tworzeniu się zmarszczek. W składzie tego typu kosmetyków często występuje także odmładzająca witamina E i masło shea.

Zasada nr 3. Chroń naczynka

Zimą naczynka porządnie dostają w skórę! Kurczą się na mrozie i gwałtownie rozszerzają po wejściu do ciepłego pomieszczenia. To może sprawić, że rozszerzą się trwale i nie wrócą do formy, co oznacza powstanie rumienia lub teleangiektazji (tzw. pajączków). Jak zadbać o skórę naczyniową?



- Przed nałożeniem cold cremu należy zastosować preparat obkurczający naczynia, a po przyjściu dobrze jest nałożyć krem kojący, uspokajający grę naczyniową - radzi ekspert. Można też okresowo przyjmować suplementy wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Rada eksperta:

Jeśli twoja skóra jest szorstka i lekko podrażniona i nałożenie kremu na naczynka powoduje pieczenie, najpierw nałóż krem tłusty, następnie preparat na naczynka, a na to jeszcze jedną warstwę kremu ochronnego.

Zasada nr 4. Dbaj o usta

To nie jest tak, że tłusty krem nałożony na cała twarz rano wystarczy! Skóra na ustach jest bardzo delikatna i cienka, niezabezpieczona odpowiednio przed mrozem bardzo szybko pierzchnie i pęka. Dlatego potrzebuje balsamu lub pomadki do ust z wysokim filtrem.

Rada eksperta:

Pomadkę do ust najlepiej jest mieć zawsze w kieszeni i smarować usta nawet 6-7 razy dziennie.

Zasada nr 5. Uwaga na dłonie

- Zmarzniętych dłoni nie wolno ogrzewać na kaloryferze czy w gorącej wodzie! W ten sposób tylko im szkodzimy! Dochodzi do zaburzenia mikrokrążenia, skóra na dłoniach zrobi się szorstka, zaczerwieniona i spierzchnięta! - przestrzega Urszula Chodorska-Lema. Po ściągnięciu rękawic dobrze jest je posmarować tłustym kremem i rozgrzewać stopniowo, powoli, naturalnie.

Rada eksperta:

Nie zapominaj o przygotowaniu skóry dłoni na zimno. Tłusty krem i dobre, termoizolacyjne rękawiczki sprawią, że dłonie nie ucierpią tak bardzo na mrozie.

Zasada nr 6. Zadbaj o skórę po powrocie

Po feriach skórze należy się chwila wytchnienia. Musi wrócić do równowagi.



- Najlepszym rozwiązaniem będzie oddanie skóry w profesjonalne ręce kosmetologa, który dobierze zabieg do potrzeb skóry. Bardzo często nawet jedna wizyta w gabinecie i poddanie się kompleksowemu zabiegowi może zdziałać cuda - mówi kosmetolog z WellDerm.

Rada eksperta:

Żeby ogólnie poprawić kondycję skóry po feriach warto poddać się zabiegowi kilkuetapowemu, np. Beauty Steps, podczas którego w pierwszym etapie skóra jest delikatnie oczyszcza skórę za pomocą hydroabrazji, w drugim dostarcza jej odpowiedniej porcji antyoksydantów, w kolejnym usuwa toksyny, poprawia krążenie i odżywienie tanek, pobudza regenerację dzięki masażowi w technologii LPG, a na koniec intensywnie nawilża.