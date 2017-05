Aby zrobić dobry makijaż- uśmiechnij się...

Wystarczy kilka podstawowych kosmetyków i kilka sztuczek, aby każda kobieta mogła wykonać efektowny makijaż. Magda Atkins, makijażystka światowej firmy, pracująca przy sesjach zdjęciowych gwiazd, zdradza nam sekrety pięknego wyglądu.

Zdjęcie Sekretem świeżego wyglądu jest róż do policzków. Sposób makijażystki Bobbi Brown, aby dobrze nałożyć róż to uśmiechnąć się. /©123RF/PICSEL

Polki uchodzą za kobiety piękne i zadbane, ale na co dzień nie przesadzają z makijażem. Ich ulubionym kosmetykiem jest puder i błyszczyk. Dlatego, kiedy trafia się "większa" okazja chętnie korzystają z podpowiedzi makijażystek. Magda Atkins, która jako charakteryzatorka Bobby Brown przygotowywała wiele sesji zdjęciowych znanych gwiazd radzi od czego zacząć. Podstawą jest dobór podkładu. Zazwyczaj testujemy kolor na dłoni. To błąd - twierdzi Atkins.

Reklama

- Kolor skóry na dłoni i na twarzy jest zupełnie różny. Należy wybrać trzy najbardziej zbliżone do naszej karnacji odcienie podkładu. Rozcieramy je na policzku i sprawdzamy, który z nich najbardziej pasuje do naszej skóry i ten wybieramy - wyjaśnia Atkins.



Zdecydowana większość kobiet potrzebuje także korektora pod oczy.



- Rozjaśni on cienie, które większość z nas jednak ma - mówi Atkins. Nie należy też rezygnować z cieni do powiek- świetne są te w sztyfcie, bo łatwo się je aplikuje, nie pozostawiają smug i nadają spojrzeniu głębi. Oczywiście dopełnieniem makijażu jest tusz do rzęs.



Sekretem świeżego wyglądu jest róż do policzków. Sposób makijażystki Bobbi Brown, aby dobrze nałożyć róż to uśmiechnąć się. W miejsce, gdzie uwypuklają się nasze policzki, kiedy się uśmiechamy należy nałożyć róż.



- Róż w kremie oprócz koloru daje nam także lekki błysk, a to jest teraz bardzo w modzie - twierdzi Atkins.



- Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda Jennifer Lopez. Miejsca, które należy zmatowić to czoło i broda, pozostała część twarzy może mieć lekki błysk. To tzw. efekt "glam", który teraz jest na czasie - podpowiada nam Magda Atkins. (PAP Life)