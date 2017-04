Antysmogowa pielęgnacja skóry

Życie w mieście nie sprzyja kondycji skóry, w szczególności dokuczliwy jest miejski smog. Sucha, poszarzała cera wymaga troski, warto zacząć od diety i pielęgnacji.

Specjaliści podkreślają, że trudno jest zmienić otoczenie, dlatego wszelkie zmiany należy zacząć od codziennych nawyków. Smog daje się mocno we znaki, również naszej skórze. Dermatolodzy zalecają picie dużej ilości wody, aby zachować odpowiednie nawilżenie skóry. Ponadto rekomendują zdrową, zbilansowaną dietę. W tym wypadku istotna jest również pielęgnacja.

- Jeśli chodzi o walkę ze smogiem, który bardzo mocno wpływa na naszą skórę, to przede wszystkim będziemy walczyć antyoksydantami. Wyłapują one wolne rodniki, które uszkadzają komórki. Antyoksydanty ochraniają naszą skórę przed przedwczesnym starzeniem się. Gwiazdą wśród antyoksydantów jest resweratrol, pozyskiwany ze śliwek, malin, orzechów oraz winogron. Do stworzenia naszej linii antysmogowych produktów wykorzystaliśmy komórkach macierzystych z winogron oraz jabłoni. W walce ze smogiem warto również uzbroić się w witaminę E - wyjaśnia Adrianna Szeflińska, szkoleniowiec Dr.Belter Cosmetic.



Podobnie jak działanie od zewnątrz istotne jest działanie od wewnątrz. Jak wyjaśnia dr Nigma Talib, światowej sławy doktor naturopatii i medycyny estetycznej, piękno zaczyna się na talerzu. Choć pielęgnacja skóry jest bardzo ważna, należy o nią dbać również od wewnątrz.

- Układ pokarmowy ma istotny wpływ na wiele czynników związanych z naszym zdrowiem, samopoczuciem, wyglądem również. Należy pamiętać, że nieprawidłowe trawienie sprawia, że skóra nie otrzymuje wystarczającej ilości składników odżywczych, witamin, minerałów. Ograniczona absorbcja witamin i składników mineralnych, nie tylko przyspiesza procesy starzenia się skóry, ale również odbija się na jej nawilżeniu, elastyczności, kolorycie, jędrności - wyjaśnia ekspert.



Zaleca, aby podstawę naszej diety stanowiły świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste.



Równie ważne, co owoce i warzywa są również produkty o dużej zawartości niezbędnych nasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają w nawilżaniu i zmiękczaniu skóry i tkanek. (PAP Life)