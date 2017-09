Chcesz uniknąć zmarszczek - śpij na plecach

Piękna skóra i świeża cera, to wielkie uwodzicielskie atuty. Najlepszą pielęgnacją dla nich jest sen. Ale uwaga, jak ostrzega dr Frederic Saldmann, jeśli chcesz uniknąć zmarszczek i dłużej cieszyć się młodzieńczym wyglądem, śpij na plecach.

Zdjęcie Gdy leżysz na boku, twarz "gniecie się" na poduszce /©123RF/PICSEL

Chcesz uniknąć przedwczesnych zmarszczek? Dr Frederic Saldmann ma dla ciebie jedną zaskakująca radę. "Na początek zalecam unikać spania na boku. Śpij raczej na plecach" - wyjaśnia ekspert.

"Gdy leżysz na boku, twarz "gniecie się" na poduszce. Sytuacja ta powoduje złe krążenie i tworzenie się chwilowych zmarszczek, które widać po wstaniu z łóżka. Znasz to nieprzyjemne wrażenie, że "poduszka odbija się na policzku". Na szczęście znaki te ustępują stopniowo w ciągu dnia. Jednak z wiekiem te chwilowe zmarszczki pogłębiają się i utrwalają. By uniknąć takiego nadmiernego nacisku na twarz, który prowadzi do gorszego dotlenienia komórek, nabierz dobrego zwyczaju spania na plecach. To prosta rada na urodę, w dodatku nic nie kosztuje" - wyjaśnia Saldmann w swojej książce "Twoje zdrowie w twoich rękach".



Francuski lekarz podkreśla również, że między brakiem snu a przedwczesnym starzeniem się istnieje bezpośredni związek. "Brak ten powoduje wiotczenie tkanek i gorszą cerę. Dobry sen daje piękniejszą skórę i świeżą cerę" - dodaje. (PAP Life)