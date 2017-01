Chroń swoją skórę (urodę) przed smogiem

Media biją na alarm. Poziom zanieczyszczenia powietrza kilkukrotnie przekracza normy! Kontakt ze smogiem mają nie tylko Twoje płuca. Destrukcyjnie wpływa on także na kondycję i wygląd skóry.

Skóra, która żyje w smogu szybciej się starzeje

Jak smog wpływa na twoją skórę?

Co znajduje się w smogu? Pyły niskocząsteczkowe (PM10, PM2,5), dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm, chrom, mangan), WWA (między innymi benzopiren) powodujące nowotwory i ciężkie zatrucia oraz dioksyny, substancje kancerogenne. Taki chemiczny koktajl jest bardzo niebezpieczny dla całego organizmu, w tym skóry.

- Jak pokazują badania osoby, ktore żyją na obszarach z wysokim poziomem zanieczyszczenia mają skórę w gorszym stanie niż te, które mieszkają na mniej zanieczyszonych terenach, przy stosowaniu podobnej pielęgnacji. A to oznacza, że skóra, która żyje w smogu szybciej się starzeje - mówi dr Joanna Suseł specjalista dermatolog i ekspert medycyny estetycznej z Centrum WellDerm.



Ale to nie koniec negatywnego wpływu smogu na skórę. Zanieczyszczenia zwiększają występowanie chorób skóry takich jak: trądzik, egzema, wypryski, torują także drogę do alergii, czy nawet do nowotworów skóry!

Skóra w stresie

Wolnorodnikowa Teoria Starzenia mówi, że proces starzenia przyspiesza z powodu uszkodzeń komórkowych wywoływanych przez atak wolnych rodników. Im jest on większy, tym gorzej radzi sobie z nim skóra, pogarsza się jej kondycja i wygląd. Mówimy wtedy o stresie oksydacyjnym. Do czynników wywołujących stres oksydacyjny należy zanieczyszczenie powietrza, ponieważ zaburza ono równowagę pomiędzy destrukcyjnymi wolnymi rodnikami, a neutralizującymi je przeciwutleniaczami.



- Wolne rodniki uszkadzają komórki i osłabiają struktury skóry na wszystkich poziomach - alarmuje ekspert.



Zimą skóra jest jeszcze w trudniejszej sytuacji, a to dlatego że mróz i wiat wywołuje przesuszenie, odwodnienie i podrażnienie. Swędząca, łuszcząca się skóra jest jakby "otwarta" na działanie szkodliwych substancji zwartych w smogu, ponieważ ma uszkodzony zewnętrzy płaszcz hydrolipidowy. Zanieczyszczania łatwiej przenikają w głąb skóry, która nie ma odpowiedniej ochrony przed smogiem.

Objawy stresu oksydacyjnego:

- poszarzała skóra



- szorstkość



- nadwrażliwość - reagowanie swędzeniem, pieczeniem i zaczerwienieniem w sytuacjach, w których do tej pory takich objawów nie było



- pojawienie się wyprysków i przebarwień

Maska dla skóry

Żeby chronić się przed smogiem, powinniśmy w sytuacji podwyższonych parametrów zanieczyszczeń oddychać przez maskę z filtrem HEPA. A jak zabezpieczyć skórę? Eksperci polecają strategię ochronno-wzmacniająca. Polega ona na takim dobraniu kosmetyków do codziennej pielęgnacji, żeby z jednej strony dostarczać skórze antyoksydantów, kluczowych walce z wolnymi rodnikami, z drugiej działać uszczelniająco na płaszcz hydrolipidowy i ochronnie, czyli zminimalizować kontakt zanieczyszczeń bezpośrednio ze skórą. Jak taka pielęgnacja wygląda w praktyce?

- Na oczyszczoną skórę nakładamy serum z antyoksydantami np. witaminą C, E, kwasem ferulowym, floretyną. Następnie sięgamy po krem typu cold cream, który odbuduje i wzmocni barierę ochronną skóry, a przy okazji zapobiegnie parowaniu wody z naskórka - mówi Justyna Szostak, kosmetolog z Centrum WellDerm.



Szczególnie atopowcy, posiadacze skór wrażliwych, naczyniowych i suchych powinni pamiętać o kremach typu cold cream w trakcie zimowego ataku smogu, bo to oni są podatni na uszkodzenia bariery lipidowej. Rezygnujemy już z kremu przeciwzmarszczkowego, zwłaszcza że cold creamy, dbając o utrzymanie nawilżenia, także zapobiegają tworzeniu się zmarszczek.

Podczas wieczornej pielęgnacji dbajmy o odpowiednie nawilżenie skóry i ponownie o dostarczenie jej dużej porcji antyoksydantów. W kremach warto szukać kwasu hialuronowego, witaminy C, E, resweratrolu, bioflawonidów, peptydów, zielonej herbaty czy ginko biloba.

Profesjonalne wsparcie

Doskonałym wsparciem dla skóry w jej walce ze smogiem są też zabiegi w profesjonalnym gabinecie.



- W tym trudnym dla urody okresie szczególnie polecamy zabiegi, podczas których dostarczamy skórze antyoksydantów dotleniamy ją - mówi kosmetolog z WellDerm.



Najskuteczniejsze są zabiegi kilkuetapowe, podczas których najpierw oczyszczamy skórę, następnie nakładamy serum antyoksydacyjne i wtłaczamy je w za pomocą intensywnego masażu Endermolift, a na zakończenie nawilżamy skórę specjalną maską. Warto postawić też na zabiegi z kwasem ferulowym, który ma znakomite właściwości antyoksydacyjne. Ważne jest też, żeby skóra była odpowiednio nawilżona i odżywiona, bo taka skóra lepiej radzi sobie ze szkodliwymi czynnikami - świetnym wsparciem są tu mezoterapie, dzięki którym potrzebne składniki dostarczane są w głąb skóry. Łącząc właściwą pielęgnację domową z zabiegami w gabinecie jesteśmy w stanie skutecznie przeciwstawić się smogowi. A jest o co walczyć - o młodą, promienną skórę.