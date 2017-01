Co zrobić po nieudanym zabiegu medycyny estetycznej?

W czasach pogoni za wieczną młodością, gdy w pracy wygląd bywa niemal równie ważny jak kompetencje zawodowe, coraz więcej osób decyduje się na wizytę w gabinecie medycyny estetycznej. Niestety, nie zawsze taka decyzja okazuje się słuszna. Co zrobić, gdy zabieg medycyny estetycznej się nie powiedzie?

/©123RF/PICSEL

Rosnąca popularność medycyny estetycznej sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej klinik i salonów oferujących możliwość poprawienia wyglądu. Niestety ma to też swoje ciemne strony. Wśród profesjonalnych gabinetów pojawiają się coraz częściej miejsca, w których pracują lekarze bez odpowiedniego przygotowania "specjalistycznego". Konsekwencje złego wyboru specjalisty bywają opłakane - czasem jest to tylko rozczarowanie z powodu słabego efektu mimo wydania niemałych pieniędzy, ale bywa i tak, że powikłania po zabiegu wykonanym przez niekompetentną osobę są poważnym problemem, wpływającym na nasze dalsze życie.

Na co zwrócić uwagę?

Aby mieć pewność, że oddajemy się w ręce profesjonalisty, warto poszukać o nim informacji. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko lekarz może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, w których np. za pomocą igły naruszana jest bariera skórna, choćby popularną mezoterapię.

− Osób praktykujących medycynę estetyczną jest wiele, jednak nie każdego można nazwać ekspertem. Na rynku jest mnóstwo kilkugodzinnych kursów, po których osoby bez doświadczenia wykonują zabiegi w tym zakresie. Im osoba mniej wykształcona i mniej rozważna osoba, tym możliwość powikłań jest większa - ostrzega dr Waldemar Jankowiak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Wybierając specjalistę, dobrze dowiedzieć się czy jest on ubezpieczony. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy nie obejmuje szkód będących następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej, dlatego powinien on mieć dobrowolne ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usług z tego zakresu - ułatwi to ewentualne dochodzenia odszkodowania. Warto upewnić się, że lekarz przyjmuje w gabinecie zarejestrowanym w Izbie Lekarskiej.

Gdy zawinił lekarz

Co zrobić, gdy po zabiegu efekty nie są takie, jak powinny? Najlepiej zacząć od rozmowy z lekarzem, który wykonał na nas zabieg. Jeśli jednak nie uda nam się dojść do porozumienia, warto zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, która w swoich strukturach ma specjalną komisję ds. orzekania o błędach medycznych.

­− To droga szybsza, ale mniej skuteczna i rekompensująca krzywdy mniej korzystnie finansowo - wyjaśnia adwokat Eliza Kuna. - Postępowanie jest krótsze, ale odszkodowania nie są wysokie, wynoszą kilka-kilkanaście tysięcy złotych - dodaje.

Natomiast jeśli szkoda jest poważna, można skierować sprawę do sądu cywilnego i pozwać placówkę medyczną, która była świadczeniodawcą.

− Trzeba się jednak przygotować, że przed sądem, pełnomocnikami, biegłymi, ubezpieczycielem pozywanej placówki trzeba będzie opowiedzieć o wszystkich aspektach związanych z nieudanym zabiegiem - podkreśla Eliza Kuna.

Gdy zabiegu nie wykonywał lekarz

Błędy popełniane przez osobę nieposiadającą wykształcenia medycznego nie są regulowane tak jak w przypadku błędów lekarskich. W sytuacji, w której zabieg wykonywany jest przez osobę niebędącą lekarzem, możliwe są trzy drogi. Z jednej strony osoba poszkodowana może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa narażenia na utratę zdrowia bądź życia. Z drugiej strony możliwa jest również odpowiedzialność cywilna, gdzie przesłanką do uzyskania odszkodowania jest udowodnienie, że zabieg był niewłaściwie wykonany. Trzecia możliwość uzyskania zadośćuczynienia wynika z przepisów dotyczących tzw. odpowiedzialności deliktowej, na mocy której osoba poszkodowana może żądać zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu.

O czym pamiętać?

Bez względu na to, czy nieudany zabieg był wykonany przez lekarza czy osobę nieuprawnioną, decyzja o podjęciu kroków prawnych będzie wymagała odpowiedniego przygotowania. W przypadku wybrania drogi sądowej należy zebrać jak najwięcej dowodów na udowodnienie swoich racji. Przydadzą się dokumenty medyczne, umowa z osobą wykonującą zabieg, opinie biegłych, innych lekarzy czy zeznania świadków. Pamiętajmy też, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Deklaruje ono w pewnym zakresie wsparcie osobom poszkodowanym na skutek zabiegów medycyny estetycznej, co potwierdza dr Andrzej Ignaciuk, prezes Towarzystwa.

Dobre rady

· Wybierz sprawdzonego specjalistę, o dobrej opinii, z udokumentowanym doświadczeniem.

· Dowiedz się, jaki sprzęt i jakie preparaty zostaną użyte podczas zabiegu.

· Nie ufaj "wyjątkowym" okazjom i promocjom.

· Przygotuj się odpowiednio - przestrzegaj zaleceń lekarza przed i po zabiegu.