Cztery kroki do ukojenia skóry jesienią

Jesień to czas kiedy nasza skóra potrzebuje najwięcej troski i uwagi. Często nie zdążyła się jeszcze zregenerować po letnich kąpielach słonecznych, a już zaatakował ją sezon grzewczy. Ogrzewanie sprawia, że dom staje się przytulny, ale suche powietrze sprzyja przedwczesnemu starzeniu się skóry. Szorstka, łuszcząca się, podrażniona i ściągnięta skóra oraz pogłębione zmarszczki są tego efektem. Co robić aby zapobiec tym negatywnym skutkom?

Zdjęcie Odpowiednio dobrana pielęgnacja cery odwodnionej złagodzi pęknięcia i przesuszenie skóry /©123RF/PICSEL

Efektem przesuszenia skóry może być nie tylko uczucie odwodnienia, ale również nadmierne przetłuszczanie. Dzieje się tak dlatego, że gruczoły łojowe starają się sprostać wymaganiom wysuszonej skóry i produkują nadmiar sebum. Aby zapobiegać przesuszeniu skóry należy działać holistycznie, a więc zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz.

Zadbaj o mikroklimat wokół siebie

Zanim przejdziemy do skóry należy zadbać o odpowiednie otoczenie a konkretnie - powietrze w pomieszczeniach, w których spędzamy najwięcej czasu, a więc nie tylko w domu ale też w pracy! W tym celu w pomieszczeniach warto ustawić otwarte naczynia z wodą, które będą naturalnymi źródłami parowania jak i mogą spełniać funkcję dekoracyjną. Kolejnym z pomysłów łączących przyjemne z pożytecznym jest zakup roślin doniczkowych, które są naturalnymi nawilżaczami powietrza, ale też poprawiają estetykę pomieszczeń. Nie trzeba szukać egzotycznych roślin te, które najlepiej sprawdzają się wyparowując znaczną ilość wody to znane nam bluszcze, paprocie, diffenbachie, fikusy i figowce. Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest wyjątkowo suche warto zainwestować w parowy nawilżacz powietrza.

Nawadniaj się z głową

Wiele osób, kiedy zaczyna się robić chłodno, zauważa wzmożone pragnienie. Wiąże się to właśnie z rozpoczęciem sezonu grzewczego i wysuszonym powietrzem w pomieszczeniach. Co robić żeby skutecznie nawodnić organizm? Wszyscy wiemy, że należy pić dużo wody, ale zapominamy, że woda znajduje się również w wielu produktach spożywczych jak warzywa, owoce, przetwory mleczne czy zupy. Pamiętajmy tez aby nie przesadzać z ilością spożywanego przez siebie życiodajnego płynu gdyż nasze nerki są w stanie filtrować ok. 1 litra wody na godzinę. Nadmierne spożycie wody może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych. Jesienią polecamy picie nie tylko czystej wody, ale też napojów podwyższających odporność takich jak np. woda z cytryną i z imbirem, zielona herbata z miodem czy mleko z kurkumą.

Działaj szybko

Niestety, długie kąpiele, które poprawiają nam nastrój w jesienne wieczory, nie są korzystne dla naszej skóry - wysuszają ją i pozbawiają ochronnej bariery. Na co dzień zdecydowanie lepiej wybrać krótki prysznic z użyciem delikatnych produktów myjących, najlepiej hipoalergicznych. Tuż po osuszeniu skóry należy nałożyć balsam emolientowy, który chroni naturalną barierę lipidową skóry i zatrzyma w niej wodę. Ważne aby po kąpieli działać szybko, nie dając skórze możliwości odwodnienia.

Magnes wilgoci w kremie

O ile naszej skórze ciała wystarczy dobranie odpowiednich "nieagresywnych" kosmetyków pielęgnacyjnych i myjących to nasza przesuszona twarz, której skóra jest cieńsza i bardziej wymagająca zasługuje na profesjonalną pielęgnacje nawilżającą. W tym przypadku należy postawić na naturalne, nie podrażniające kosmetyki, bazujące na składnikach roślinnych, ale też nowoczesnych formułach, dostosowanych do potrzeb skóry zestresowanej i poddanej działaniu agresywnych czynników środowiska. Taką właśnie kombinację oferuje np. nawilżająca linia kosmetyków profesjonalnych Neoderma. Sekretem jej działania jest wykorzystanie silnie nawadniającego kompleksu Pentavitin tzw. 72-godzinnego magnesu wilgoci.

Odpowiednio dobrana pielęgnacja cery odwodnionej złagodzi pęknięcia, przesuszenie skóry oraz sprawi, że odbuduje ona swoja barierę ochronną i zniweluje jej napięcie i ściągnięcie.