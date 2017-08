Domowe kuracje dla skóry łojotokowej

Słońce i wysoka temperatura wywołały na twojej skórze stan zapalny, pojawiły się krostki, plamy, wypryski... To zdarza się nie tylko nastolatkom, ale też paniom w okresie menopauzy. Sprawdź, jak możesz sobie skutecznie pomóc.

Twarz: Bez suchych, swędzących zmian

Nieestetyczne łuszczące się plamy mogą pojawić się na czole, nieco poniżej linii włosów, wokół brwi i skrzydełek nosa, a także w okolicy uszu.



Kuracja na co dzień: Po każdym myciu przemywaj buzię tonikiem z bratka i bluszczyku. Aby go przygotować, łyżkę bratka oraz łyżkę bluszczyku zalej 1 i 1/2 szkl. wody destylowanej i gotuj 5 min. Odstaw na 10 min, przecedź i przelej do butelki. Dodaj 1/4 szkl. octu jabłkowego i wymieszaj.



Gdy zmiany się zaostrzą: Przygotuj maseczkę z alg. Weź 2 łyżki sproszkowanych alg, łyżkę oliwy i kilka kropli soku z cytryny. Składniki dokładnie wymieszaj. Nałóż maskę na 10-15 min.

Głowa: Bez łuszczącej się skóry we włosach

Żółte suche i często swędzące łuski na owłosionej skórze głowy to jeden z pierwszych objawów łojotokowego zapalenia skóry.



Kuracja na co dzień: Jeśli miewasz zmiany łojotokowe, stosuj płukankę z pokrzywy. Aby ją przygotować, 2 łyżki ziół zalej litrem wrzątku. Przykryj i odstaw, aby płyn dobrze naciągnął. Potem przecedź. Naparem polewaj włosy, wcierając płyn w naskórek i delikatnie przeczesując włosy palcami. Potem nie spłukuj już głowy czystą wodą.

Gdy zmiany się zaostrzą: Wymieszaj 5-10 ml olejku pichtowego z 50 ml kosmetycznej nafty. Mieszankę wcieraj w skórę głowy przez 15-20 min przed każdym myciem włosów.

Plecy: Bez żółtych łusek

Zmiany spowodowane łojotokiem mogą pojawiać się także na skórze wzdłuż kręgosłupa (tzw. rynna łojotokowa), a także w okolicy mostkowej.

Kuracja na co dzień: Łyżkę zmielonych nasion kopru włoskiego i 3 łyżki suszonej szałwii, zalej 5 łyżkami przegotowanej, ostudzonej wody i zostaw na noc. Rano zmiksuj z łyżką maślanki lub kefiru. Nakładaj co 3 dzień na kwadrans.



Gdy zmiany się zaostrzą: Łyżkę rumianku zaparz w szklance wrzątku. Gdy napar przestygnie, zamocz w nim kilka płatków gazy i okładaj nimi skórę przez 15 min.

Ramiona: Bez krostek

Objawem łojotokowego zapalenia skóry jest też niewielki rumień z towarzyszącym swędzeniem oraz złuszczaniem się naskórka.

Kuracja na co dzień: Wypróbuj maskę z porzeczek. Ograniczy wydzielanie łoju i ściągnie pory skóry. Rozgnieć po garści czerwonych i białych porzeczek (mogą być rozmrożone). Wyciśnij sok i zagęść go mąką ziemniaczaną. Nałóż na dekolt i ramiona na ok. 20 min, a potem zmyj.



Gdy zmiany się zaostrzą: Poprawę stanu skóry zauważysz po zastosowaniu macierzanki. Dwie łyżki suszonej macierzanki zalej 2 szklankami wrzątku. Naparem przemywaj ramiona dwa razy dziennie, zaś papką z parzenia ziela posmaruj skórę w miejscach, gdzie są widoczne wypryski i krostki. Po 15 min spłucz letnią wodą.

Lecznicza pielęgnacja

W złagodzeniu zmian łojotokowych pomoże odpowiednia pielęgnacja. Do codziennego dokładnego oczyszczania skóry - co jest podstawą przy skłonności do łojotoku - warto używać szarego lub syberyjskiego mydła, gdyż regulują one pracę gruczołów łojowych. Dwa razy w tygodniu należy robić piling twarzy i całego ciała. Co dzień trzeba też nawilżać skórę, by zapobiec jej przesuszaniu się.