Dziewięć maseczek, które nawilżą i ukoją dojrzałą skórę

Delikatniejsza, niż jeszcze kilka lat temu cera gorzej reaguje na słońce, wiatr, morską wodę... Jeśli zrobiła się szorstka, sucha i podrażniona, trzeba ją intensywnie zregenerować. Oto kosmetyki, które zrobią to najlepiej!

Sam krem nie wystarczy, by przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i ułatwić jej odbudowę uszkodzonych komórek. Sięgnij po regenerujące maseczki, które działają szybciej i intensywniej. Zawierają bowiem znacznie więcej skoncentrowanych aktywnych składników.



Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstwa maseczek, nakładaj je wieczorem. To najlepsza pora, ponieważ przed snem skóra się rozluźnia. Cenne składniki lepiej więc w nią wnikają i zaczynają skuteczniej działać. Nie zapomnij wcześniej dokładnie umyć twarz, najlepiej płynem micelarnym lub olejkiem do demakijażu. Co 5 dni dodatkowo oczyść ją pilingiem enzymatycznym.

Dla cery suchej

Lato to dla niej szczególnie trudny czas. Skłonna do utraty wody cera pod wpływem słońca i wiatru błyskawicznie robi się szorstka, zaczyna piec, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Aby jej pomóc, co 2 dni nakładaj na zmianę maskę odżywczą, nawilżającą i regenerującą. Trzymaj na buzi 15 min, po czym zmyj wodą.

Odżywcza: Jej działanie polega na wzmocnieniu skóry, aby woda parowała przez nią znacznie wolniej. Przesuszona skóra potrzebuje przede wszystkim... tłuszczów (lipidów). Znajdziesz je w maseczkach z wyciągiem z płatków róży albo z olejkami, np. arganowym, makadamia.



Ultranawilżająca: Wybierz maskę z kwasem hialuronowym, którego z wiekiem znajduje się w skórze coraz mniej, a to świetny naturalny nawilżacz.

Intensywnie regenerująca: Przygotujesz ją, wykorzystując bogate w kwasy tłuszczowe i witaminy awokado. 3 łyżki miękkiego miąższu rozgnieć widelcem, nałóż na buzię.

Dla cery tłustej

W gorące dni twoja cera zaczyna się bardziej niż zwykle świecić, pojawiają się na niej zaskórniki i wypryski? Tak reaguje na ciepło! Ilość wydzielanego przez gruczoły łojowe sebum zmniejszysz, stosując regularnie maseczkę ściągającą, która ma zadanie oczyszczające, normalizujące lub matujące. Możesz wybrać jedną z poniższych lub stosować je zamiennie.

Bąbelkowa oczyszczająca: Po nałożeniu na skórę zaczyna zamieniać się w musującą pianę. Dzięki temu intensywnie oczyszcza rozszerzone pory skóry, zapobiegając stanom zapalnym, które powodują wypryski. Należy pozostawić ją na buzi ok. 10 min i dokładnie zmyć.



Normalizująca z glinką: Jest znakomitym kosmetykiem na lato, gdyż nie tylko oczyszcza cerę, ale też mocno ją nawilża. Aby jednak tak było, maseczkę zmywaj wodą, nim zdąży jeszcze zaschnąć na buzi, czyli po ok. 8 min.



Matująca: Przy okazji oczyszczania, łagodnie złuszcza też skórę. 3 łyżki płatków owsianych połącz z 2 łyżkami śmietany i 1 łyżką miodu. Nałóż na 10 min, zmyj.

Dla cery naczynkowej

Jeśli masz skłonność do rozszerzania się naczynek krwionośnych, latem twojej cerze bardzo nie służą zmiany temperatury (gorące powietrze na dworze, klimatyzowane wnętrza, chłodzące kosmetyki). Naczynka zaczynają pękać, tworząc siateczkę pajączków. Na ratunek przyjdą maseczki kojące.

Ochronna: Zabezpiecza cerę przed wpływem promieniowania UV i nagłych zmian temperatur. Idealna maseczka dla ciebie powinna zawierać dużo antyoksydantów, czyli składników, które zwalczają wolne rodniki. Dla cery naczynkowej polecamy zwłaszcza dobroczynne wyciągi z jagód acai.



Rozjaśniająca: Stosowana regularnie sprawi, że pajączki będą znacznie mniej widoczne. Kup taką, która zawiera łagodzącą i nawilżającą wodę termalną.



Wzmacniająca: Przygotowana z naturalnych składników łagodnie uszczelnia naczynka krwionośne, nie drażni wrażliwej cery, odświeża ją i dodaje jej blasku. 2 łyżki płatków nagietka rozetrzyj z 2 łyżkami oliwy. Nałóż na 20 min, zmyj letnią wodą.