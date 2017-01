Ekspert: na kondycję skóry świetnie wpływają zupy

Na kondycję skóry świetnie wpływają zupy. Dodatkowo polecam szukać antyoksydantów w diecie, szczególnie witaminy c - radzi Bożena Społowicz, skin coach. Dodaje, że poza dietą i codzienną pielęgnacją istotne są również sen, relaks, ruch i profilaktyka zdrowotna.

Zdjęcie Na kondycję skóry świetnie wpływają zupy /©123RF/PICSEL

- Według mojej opinii pielęgnacja skóry i to co jemy jest ważne i temu poświęcamy najwięcej uwagi, ale do pełni szczęścia należy dołączyć dosyć niematerialne, aczkolwiek bardzo ważne części stylu życia jak sen, relaks, ruch i profilaktykę zdrowotną - podkreśla Bożena Społowicz, skin coach.



Przyznaje, że kobiety dostrzegają związek między dietą i wyglądem ich skóry. Radzi, aby w naszej diecie nie zabrakło zup. Za ich sprawą, każdego dnia możemy przemycić do naszej diety szereg warzyw, a tym samym składników odżywczych, które zbawiennie wpływają na wygląd i zdrowie skóry.

- W tej chwili półki uginają się od poradników kulinarnych i całe szczęście, bo edukują w tematyce zdrowego odżywiania. Widzę ten wzrost świadomości od kilku lat i cieszy mnie to bardzo. Trochę brakuje mi specjalistów zajmujących się dietą a skórą, ale wierzę, że i to się zmieni. A na kondycję skóry świetnie wpływają zupy. Dodatkowo polecam szukać antyoksydantów w diecie, szczególnie witaminy c, która skutecznie podnosi odporność, stymuluje syntezę kolagenu i "wymiata" wolne rodniki, co przeciwdziała starzeniu - radzi ekspert. (PAP Life)