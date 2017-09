Gdzie mieszkają kosmetyki?

Posegregowane i schowane w oznaczonych pudełkach czy żyjące własnym życiem w łazience nad wanną? To, jak przechowujesz swoje kosmetyki, ma większe znaczenie, niż myślisz! W uporządkowaniu kosmetyczki pomoże ci Panna Joanna - lifestylowa youtuberka i autorka książki "Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie". Do dzieła!

Zdjęcie Kosmetyki do makijażu nie lubią wilgoci i częstych zmian temperatury /©123RF/PICSEL

Wiele z nas marzy o pięknej, przestronnej toaletce z dużą ilością miejsca na wszystkie skarby, nie każda jednak może sobie na nią pozwolić. Na szczęście taki luksus nie jest niezbędny do prawidłowego przechowywania kosmetyków. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, które sprawią, że naszymi perełkami będziemy cieszyć się jak najdłużej.

Trzymasz kosmetyki do makijażu w łazience, bo tak jest wygodniej? Rano, kiedy w biegu przygotowujesz się do wyjścia, masz wszystko pod ręką, nie trzeba szukać tuszu… Co za ulga! Niestety, mam złą wiadomość. Kosmetyki do makijażu nie lubią wilgoci i częstych zmian temperatury, więc to miejsce nie jest dla nich. Łazienkowe środowisko sprzyja również rozwojowi bakterii. Zdecydowanie lepiej znaleźć im inne lokum, może półkę w pokoju lub też po prostu miejsce na kosmetyczkę gdzieś, gdzie jest sucho.

Kosmetyki nie przepadają za ciepłem. Zrezygnuj więc z przechowywania ich koło kaloryfera. Słońca też nie lubią, parapet definitywnie odpada. Dlaczego? Ciepło i światło słoneczne szkodzą zwłaszcza podkładom, lakierom i kremom, które najzwyczajniej w świecie mogą się rozwarstwić lub zepsuć, a wtedy już do niczego się nie przydadzą.

Przechowywanie kosmetyków w lodówce przedłuży ich trwałość. Dotyczy to zwłaszcza perfum, szminek i lakierów. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, wybierz szufladę na warzywa – tam temperatura jest najniższa. Przyznaję, że nigdy nie zdecydowałam się na tę lokalizację. Jakoś nie wyobrażam sobie wybierania koloru pomadki przed lodówką… Jestem ciekawa, czy Wy korzystacie z tej metody.

Dobrym pomysłem jest kupienie akrylowych pojemników, ale też nie zawsze trzeba wydawać na nie pieniądze. Możesz wykorzystać przedmioty, które masz w domu: puste słoiki po świecach czy pudełka po butach. Zawsze możesz je ozdobić wedle własnego uznania i dzięki tej niewielkiej inwestycji cieszyć się uporządkowanymi zbiorami.

Jeśli Twoja kolekcja jest duża, segreguj kosmetyki według ich rodzaju: kremy przechowuj z kremami, a podkłady z podkładami. To ułatwi Ci poruszanie się w kosmetycznym gąszczu i kontrolę swoich zbiorów. Waciki kosmetyczne i patyczki najlepiej trzymaj w zamkniętym pojemniku, aby nie docierał do nich kurz. Ponownie z pomocą przyjdą Ci słoiczki, choćby te po świecach, które oczywiście uprzednio trzeba dobrze wyczyścić.

Pamiętaj o dokładnym zamykaniu kosmetyków. To po pierwsze przedłuża ich trwałość, a po drugie – do produktu nie dostają się zanieczyszczenia z powietrza. Warto też co jakiś czas przetrzeć je nawilżoną chusteczką lub czystą szmatką.

Kupuj uważnie. Nie decyduj się na produkty z bazarków, jeśli nie wiesz, jak były przechowywane. Mogły być narażone na zmiany temperatury i wystawione na światło, a więc jest ryzyko, że zmieniły swoje właściwości. To samo dotyczy produktów z wystawy sklepowej czy podświetlanych półek. One również mogą nie służyć Ci tak, jak powinny.

Pilnuj daty ważności. To bardzo ważna sprawa, o której niekiedy zapominamy lub co gorsza – świadomie ją ignorujemy. Niestety, kiedy produkt się przeterminował, należy go wyrzucić, ponieważ leczenie podrażnień wywołanych przez zepsuty kosmetyk nierzadko będzie zdecydowanie droższe niż on sam. Przeterminowane produkty często zmieniają swoją konsystencję i zapach, zwracaj więc na to uwagę. Czytaj etykiety, tam często znajdziesz informację o okresie przydatności do użycia.

Przypomnę pokrótce, jakie są terminy ważności poszczególnych kosmetyków: maskary: od 3 do 6 miesięcy po otwarciu; im krócej mają kontakt z powietrzem, tym termin przydatności będzie dłuższy; kremy w słoiczkach: do 9 miesięcy; cienie, pudry, róże i inne pudrowe produkty: do 3 lat; kremy i balsamy: od 6 do 9 miesięcy; pomadki, szminki: około 2 lat; podkłady: maksymalnie 12 miesięcy.

Bądź więc czujna!



Fragment pochodzi z książki "Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie " autorstwa Joanny Cymbalisty znanej pod pseudonimem Panna Joanna.

Wydawnictwo Flow Books.