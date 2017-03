Glow - makijaż, który dodaje blasku

Po modzie na matowe wykończenia makijażu, stawiamy na blask. Takie akcenty, poza rozświetleniem dodają nam świeżości - podkreśla makijażystka Agnieszka Janoszka.

Zdjęcie Aby odświeżyć oko możemy nałożyć rozświetlający cień w kąciku oka /©123RF/PICSEL

Sezon wiosenno-letni w makijażu to pełne rozświetlenie. Rozświetlamy już nie tylko cerę, ale również powieki, łuk kupidyna, usta.

- Po modzie na matowe wykończenia makijażu, stawiamy na blask. Takie akcenty, poza rozświetleniem dodają nam świeżości. Pamiętajmy, że twarz matowa zawsze jest bardziej płaska niż rozświetlona - wyjaśnia makijażystka Agnieszka Janoszka i zdradza kilka praktycznych aspektów dodawania naszej twarzy blasku.



W przypadku ust rozświetlenie sprawia, że optycznie je powiększamy, zaś rozświetlona cera zawsze wydaje się bardziej wypoczęta.

- Aby odświeżyć oko możemy nałożyć rozświetlający cień w kąciku oka. Jeśli zależy nam na błyszczącym makijażu oka - tu radzę postawić jedynie na błyszczący akcent. Zatem powiekę możemy wycieniować matami, a blasku dodać w jednym miejscu np. na środku powieki- radzi makijażystka.



Zdaniem Chrisa Samsa, taki rozświetlony makijaż to doskonała propozycja na lato. Choć ten sezon to eksplozja soczystych kolorów, Sams radzi sięgnąć po klasyczne i sprawdzone złoto.

- Szczególnie latem uwielbiam rozświetlony, złocisty look. Ze względu na upały nie zalecam aplikowania dużej ilości produktów. Zatem taki złocisty makijaż sprawdzi się idealnie. Poza tym, warto pamiętać o właściwej pielęgnacji skóry. Właściwa ochrona słoneczna, to zabieg, który pozwala nam zachować młodzieńczy wygląd i piękną skórę na dłużej. Nawet po zmyciu makijażu powinna być ona piękna, gładka i nieskazitelna. To podstawa udanego makijażu - podkreśla makijażysta Sephora PRO Beauty Team USA. (PAP Life)