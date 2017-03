Głowa modna na wiosnę

Gdy czapki powoli odkładamy do szafy, uważniej przyglądamy się fryzurze i mamy chęć na zmiany. Proponujemy to, co w tym sezonie najmodniejsze. Stylistka radzi, jak sprawić, by fryzura odjęła nam lat.

Zdjęcie Tej wiosny ciemne włosy mienią się kilkoma tonacjami /©123RF/PICSEL

W stylu lat 50.

Włosy ścięte na półokrągło, delikatnie cieniowane na końcach, z grzywką miękko opadającą na czoło. Styliści proponują końcówki pasm mocno wywinąć na zewnątrz, tak jak robiły to niegdyś gwiazdy Hollywood.

Rady stylistki

Wywinięte końcówki są nie tylko modną stylizacją włosów, ale też odmładzają twarz. Taki fryzjerski trik tworzy na kościach policzkowych delikatne cienie, które działają jak lifting ujędrniający policzki!

Warto zadbać, by fryzura zachowała objętość. W tym celu u nasady lekko podtapirujmy włosy grzebieniem lub posypmy je w tych miejscach pudrem do włosów. Kosmetyk nie tylko odbije je od nasady, ale też utrwali uczesanie.

Brąz w kilku odcieniach

Ciemne włosy mienią się kilkoma tonacjami. Tej wiosny bycie brunetką oznacza kombinację nawet aż 10 różnych odcieni: żurawiny, rodzynek, ciemnej czekolady czy kakao.

Rady stylistki

Kolorystyczne cieniowanie jest wymarzone dla dojrzałych brunetek, których włosy stają się cieńsze albo wręcz odrobinę się przerzedzają. Gama kilku kolorów optyczne zagęści fryzurę. Ważne, by w doborze koloru kierować się oprawą oczu i odcieniem cery. Paniom z zaczerwienioną skórą polecam chłodne brązy, przy śniadej cerze sprawdzą się czekoladowe odcienie. Kilka jaśniejszych o 2-3 tony pasemek nada cerze młodzieńczy opalizujący odcień.

Szlachetna biel

Kiedyś siwe włosy należało ukrywać. Dziś taki kolor chcą nosić nawet młode kobiety. Aby go uzyskać, muszą poddać się wieloetapowej koloryzacji. Dojrzałe panie zawdzięczają ten modny odcień... swojemu wiekowi.

Rady stylistki

Włosy siwe, inaczej zwane szare lub popielate są ozdobą tylko wtedy, gdy kolor utrzymuje się na ich całej długości, a nie na odrostach. Aby utrzymać ładny perłowy odcień rozświetlający cerę, należy używać szamponów i odżywek niwelujących często pojawiającą się na siwych włosach żółtą poświatę.



Włosy będą wyglądać na zadbane i zdrowe, gdy dodamy im blasku np. spryskując nabłyszczającym sprejem.

Burza loków

Loczki, sprężynki, loki to potęga kobiecości! Wyglądają tak, jakby nie chciały się ujarzmić: mają nieregularny skręt, kosmyki opadają na policzki i czoło, łagodząc rysy twarzy i... ukrywając drobne zmarszczki.

Zdjęcie Burza loków to marzenie wielu kobiet! / ©123RF/PICSEL

Rady stylistki

Aby uzyskać mocny skręt, na lekko wilgotne włosy należy nałożyć kremy do loków lub serum nabłyszaczające. Następnie "potwistować" pojedyncze pasma, czyli okręcić je kilka razy wokół palca. Na koniec wysuszyć suszarką z dyfuzorem z wolnym nawiewem. Paniom dojrzałym polecam długość fryzury do ramion. Włosy zaczną układać się w piękne i trwałe loki, gdy będą dobrze nawilżone, a ich powierzchnia wygładzona. Warto więc do codziennej pielęgnacji, stosować szampony i odżywki dające taki efekt.

Świetlisty balejaż

Tej wiosny wyróżnia go gra jasnego blondu z odcieniami brązu. Jaśniejsze pasma okalają twarz, przechodząc w ciemnjejsze tonacje z tyłu głowy, a także tuż przy szyi.

Rady stylistki

Jasne włosy zawsze odejmują lat! W tym sezonie warto zwrócić uwagę, by blond nie był jednolity, zbyt płaski i monotonny, a delikatnie przechodził w różne tonacje nawet po brąz. Taki rodzaj koloryzacji wygląda naturalnie, świetnie ukrywa odrosty, dodaje włosom objętości.



Jaśniejsze pasma przy twarzy jak dobry rozświetlacz odświeżą poszarzały, zmęczony koloryt cery.