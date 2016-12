Idealne przed wielkim wyjściem! Zdążysz!

Obawiasz się, że już za późno, żeby zrobić „coś” ze swoją skórą przed karnawałem? Nie trać nadziei – ekspert kosmetolog prezentuje najlepsze zabiegi bankietowe. Sprawdź, który jest dla Ciebie!

Zdjęcie Jeszcze zdążysz przygotować swoją cerę na sylwestra! /©123RF/PICSEL

Co to są zabiegi bankietowe?

To takie, które natychmiastowo poprawiają kondycję skóry - W zależności od substancji aktywnych mogą rozświetlać, napinać, oczyszczać skórę, poprawiać i wyrównywać jej koloryt - wylicza korzyści z zabiegów bankietowych Maria Semla, kosmetolog z Centrum WellDerm. Wszystko zależy od potrzeb, jakie ma skóra i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Co najważniejsze - takie zabiegi możesz wykonać, nawet na dzień przed wyjściem!

Potrzebujesz rozświetlenia i napięcia skóry? Postaw na antyoksydanty i substancje napinające

Rozwiązanie: Zabieg glowing

Reklama

Nazywany jest kosmetycznym liftingiem. Daje efekt napięcia i rozświetlenia cery bez inwazyjnych procedur. Wszystko dzięki wprowadzeniu w głąb skóry antyoksydantów, aktywnych substancji napinających i liftujących, m.in. takie jak arginina, nazywana kosmetycznym botoksem, czy DMAE, genialny antyoksydant o działaniu przeciwstarzeniowym, ujędrniającym i wygładzającym. - Zabieg jest trzyetapowy. Najpierw delikatnie złuszczamy martwy naskórek i jednocześnie napinamy skórę, w drugim etapie rozjaśniamy ją i wzmacniamy, po to, by na sam koniec zadziałać silnie liftingująco - opisuje zabieg Maria Semla. Efekty są naprawdę świetne!

Zabieg GLOWING: 390 zł

Potrzebujesz rozjaśnienia i odmłodzenia? Postaw na bezinwazyjne oczyszczanie i dobroczynne działanie kwasu ferulowego

Rozwiązanie: Jet Peel + Ferulac C Peel

Kwas ferulowy stał się już niezaprzeczalnie kosmetologicznym hitem, a to dzięki silnemu działaniu antyoksydacyjnemu i rozjaśniającemu.



- Nałożenie preparatu z kwasem ferulowym i innymi składnikami aktywnymi poprzedzamy gruntownym, lecz bardzo delikatnym przygotowaniem skóry, oczyszczamy ją za pomocą bezdotykowej hydroabrazji - mówi ekspert z WellDerm. Nałożenie peelingu to drugi etap zabiegu - I niech nie zmyli nas nazwa peeling, skóra po tym zabiegu nie będzie się złuszczać! Składniki aktywne zawarte są w nanosomach, dzięki temu szybko pokonują barierę naskórka, wnikają głęboko w skórę i tam są stopniowo uwalniane - tłumaczy ekspert. Ten zabieg to rewelacyjne SOS przed wielkim wyjściem, szczególnie jeśli lubisz nadużywać słońca w podczas lata, a twoja skóra zimą jest szorstka i poszarzała.

Zabieg Jet Peel+Ferulac: 350 zł

Potrzebujesz pobudzenia zmęczonej skóry i nawilżenia? Postaw na masaż i witaminę C

Rozwiązanie: Skin Love

Co zrobić, żeby skóra wyglądała olśniewająco? Daj jej to, na co zasługuje!



- Podczas zabiegu Skin Love na początek bezdotykowo oczyszczamy skórę za pomocą hydroabrazji Jet Peel. Już na tym etapie skóra jest pobudzona i przyjemnie wygładzona. Ale nie odpuszczamy jej! Przechodzimy do kultowego masażu metodą LPG. Endermolift pobudza skórę, poprawia ukrwienie, dzięki czemu zmęczenie i szary koloryt znika, poprawia się krążenie limfy, co zmniejsza ewentualne obrzęki - wyjaśnia Maria Semla i dodaje, że zabieg zakończony jest maską z witaminą C, dzięki której skóra dostaje potężną bombę tego rewelacyjnego antyoksydantu. Po takim dopieszczeniu skóra jest pełna energii, odpowiednio nawilżona i wygładzona, makijaż dłużej się utrzymuje.

Zabieg Skin Love: 350 zł

Potrzebujesz oczyszczenia, wygładzenia, napięcia ? Postaw na chemiczny resurfacing

Rozwiązanie: Ogień i lód.

Zabieg sprawdzony! Przez kogo? Gwiazdy z czerwonego dywanu! Za oceanem nosi nazwę Red Carpet Treatment.



- Polska nazwa świetnie obrazuje przebieg zabiegu. Najpierw na twarz nakładana jest rozpuszczająca martwy naskórek maska na bazie kwasu glikolowego i retinolu, której działanie daje uczucie intensywnego ciepła, a zaraz po niej chłodzącą, wyciszającą i nawilżającą maska żelowa z kwasem hialuronowym, antyoksydantami z zawartością aloesu, lukrecji, wyciągów z pestek winogron, rozmarynu - mówi kosmetolog.



Zabieg daje natychmiastowy efekt WOW. Skóra jest oczyszczona, pięknie rozświetlona i napięta. A na takiej skórze makijaż wygląda najlepiej.

Ogień i Lód: 390 zł