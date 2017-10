Instagram face - perfekcja wymalowana na twarzy

Instagram face - to określenie przyjęło się już wśród makijażystów i odnosi się do nieskazitelnego wręcz makijażu, który często możemy obserwować w mediach społecznościowych. Zbyt idealny i wyrazisty na co dzień, okazuje się być doskonałym źródłem inspiracji.

Zdjęcie Instagram face - makijaż tego typu pięknie wygląda na zdjęciach /©123RF/PICSEL

Odrysowane niemal od szablonu brwi, perfekcyjnie podkreślone oko, idealny kontur twarzy - media społecznościowe przyzwyczaiły nas do perfekcji w każdym calu, również jeśli chodzi o makijaż. Szybko ukuło się określenie na ten perfekcyjny make-up, tzw. instagram face.

Zbyt idealnie wyrysowana twarz nie zawsze sprawdzi się w codziennej rutynie, jednak jak przekonuje makijażysta Chris Sams warto nauczyć się kilku trików, które pozwalają wykreować taki look.



"Myślę, że instagram face zawsze będzie trendem, ponieważ tego typu makijaż pięknie wygląda na zdjęciach, idealnie sprawdza się właśnie na Instagramie. Myślę, że to, czego z pewnością możemy się nauczyć podglądając taki makijaż, to wspaniała technika, którą posługują się dziewczyny" - zauważa.





Jak zapewnia makijażysta Sephora PRO Beauty Team USA, choć na co dzień taki makijaż raczej się nie sprawdza, jednak można korzystać z pewnych jego technik - warto jednak nieco złagodzić jego wyrazisty charakter, dodaje.



"Każdy makijaż ma swoją wartość i z każdego możemy czerpać inspirację. Jeśli chodzi o tzw. instagram face myślę, że z powodzeniem możemy czerpać z niego inspiracje. Warto spojrzeć na jego poszczególne elementy - czy jest to makijaż oka, ust czy makijaż twarzy. Jeśli, któryś z tych elementów szczególnie wpisuje się w naszą estetykę, z powodzeniem można go przełożyć na nasz makijażów język" - zapewnia Sams. (PAP Life)



autorka: Monika Dzwonnik