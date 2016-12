Połączenie jabłek i miodu nie tylko pieści nasze podniebienia, jest też idealne dla skóry. Jabłkowo-miodowy peeling pomoże pozbyć się starego, obumarłego naskórka i nada cerze blasku.

Zdjęcie Jabłka i miód - duet, stojacy na straży pięknej cery /©123RF/PICSEL

Receptury na pachnące i ekologiczne kremy, toniki, balsamy, płukanki, szampony, masła do ciała i sole do kąpieli znajdziemy w książce "Kosmetyki naturalne DIY". Autorkami podręcznika, który niedawno pojawił się w księgarniach, są Lena Sokolovska, Jovita Vysniauskiene i Migle Tylaite.

Reklama

Te Litwinki proponują m.in. przepis na jabłkowo-miodowy peeling do twarzy. Do przygotowania tego kosmetyku potrzebować będziemy: 1/4 jabłka, 1 łyżeczka miodu, 1/2 łyżeczki ziarenek maku i 1 szczyptę zmielonego cynamonu. Miód nawilża, ziarenka maku wymasują skórę, a cynamon poprawi krążenie krwi.



- Zetrzyj jabłko. Zmieszaj je z miodem, ziarenkami maku i cynamonem. Łagodnie masuj twarz peelingiem, a następnie zmyj go ciepłą wodą. Nawilż twarz kremem lub mieszanką olejów - instruują autorki poradniki.

Ten peeling pasuje do większości typów skóry, z wyjątkiem cery zniszczonej i wrażliwej. (PAP Life