Jajko, awokado i ogórek, czyli nakarm włosy

Wiosną bardziej dbamy nie tylko o ciało, ale i o włosy. Choć Polki ciężko jest namówić do użycia dodatkowego - oprócz szamponu - produktu do pielęgnacji włosów, np. odżywki, jak przekonuje fryzjerka, warto sięgnąć po domowe sposoby, np. jajko czy awokado.

Zdjęcie Awokado rozcieramy na papkę, dodajemy miód i maseczka do włosów gotowa! /©123RF/PICSEL

Patrząc na ogólne stylizacje włosów w sezonie wiosennym, jak przekonuje Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny Sephora Polska, nie można powiedzieć, żeby któreś z nich były jednolite w fakturze.



Reklama

- Obserwując propozycje na ten sezon mamy zderzenie dwóch struktur, np. efektu mokrego z suchym wyprostowanym. Dlatego też firmy produkujące produkty do stylizacji włosów zrobiły mocne linie, które dają takie efekty. Stąd mamy np. żele, które mocno wysychają i dają efekt włosa wyprostowanego, a z drugiej strony mamy też produkty w sprayu, bardzo oleiste, które nie obciążają włosów, ale dają efekt mokrych włosów - tłumaczy Osmański.

- Polki bardzo ciężko jest namówić do użycia dodatkowego - oprócz szamponu - produktu do pielęgnacji włosów, np. odżywki" - zauważa Aleksandra Dominiak, ekspert marki Bumble and Bumble, która specjalizuje się w produktach do pielęgnacji i stylizacji włosów.



- Teraz hitami są bardzo lekkie i delikatne spraye, które nie obciążają naszych włosów. Natomiast zabezpieczają je przed wysoką temperaturą. Są też formy kremowe, natomiast spray jest wygodniejszy w aplikacji - przekonuje ekspertka.



Jak przyznaje Dominiak, wiosną widać większe zainteresowanie produktami do pielęgnacji włosów. Wówczas popularnością cieszą się maski - uważane za najbardziej kompleksowe w swojej kategorii - odżywki oraz olejki.

- Wiosną klienci rzeczywiście zaczynają coraz bardziej sięgać też po taką "świadomą stylizację" do włosów - dodaje ekspertka i podkreśla, że w tej kategorii produktów prym wiodą, oprócz lakieru do włosów i pianki, wszelkiego rodzaju lekkie olejki w sprayu, które sprawiają, że włosy są odseparowane i miękkie.

- Produktami, do których powoli się przyzwyczajamy, są te na bazie soli morskiej, zwiększające objętość i nadające włosom nowojorski look. Kiedy po wyjściu z morza słońce osusza nasze włosy, nabierają one takiej tekstury, są jakby omiecione wiatrem. To jest właśnie taki plażowy look, bardzo nonszalancki - wskazuje trend Dominiak.



Warto przypomnieć też domowe sposoby pielęgnacji włosów. Jak przekonuje Iwona Maciak, fryzjerka z podwarszawskiego Milanówka, żeby wzmocnić włosy można, tak jak kiedyś to robiono, użyć naturalnych składników.



- Żółtko łączymy z łyżeczką oleju rycynowego albo oliwy z oliwek. Do tego dajemy pół łyżeczki soku z cytryny. Składniki mieszamy i wcieramy we włosy. Następnie zakładamy czepek i otulamy głowę ręcznikiem. Po kilku minutach myjemy włosy letnią wodą - instruuje Maciak. Dodaje, że analogicznie można zrobić maseczkę z awokado, które rozcieramy na papkę, z dodatkiem miodu. Z kolei do włosów przetłuszczających się fryzjerka poleca wycisnąć sok z czarnej rzepy albo ze świeżego ogórka. (PAP Life)