Jak odmłodzić okolice oczu?

Skóra człowieka jest najcieńsza w okolicy oka, a dokładnie na powiekach. W miejscu tym ma zaledwie 0,5 mm grubości. Dlatego te rejony twarzy narażone są na szybsze starzenie. Co robić, aby oczy nie zdradzały upływających lat? Najlepsze metody zdradza dr Ewa Rybicka z warszawskiej kliniki Estetica Nova.

Trudny rejon

Oczy to trudny rejon do odmładzania.



- Zabiegi w tym obszarze nie są proste. Należy je wykonywać bardzo ostrożnie. Od lekarza wymagana jest bardzo dokładna znajomość anatomii. Musimy wiedzieć dokładnie na jakim poziomie działamy - mówi dr Rybicka.



Obszar ten jest szczególnie narażony na przedwczesne starzenie.



- Skóra powiek jest niemalże bez przerwy wystawiona na działanie promieni słonecznych, nieustannie ulega zagniataniu w wyniku działania mięśni mimicznych i zwykle jest nieprawidłowo pielęgnowana. Powoduje to przyspieszenie procesów starzenia, zmniejszenie ilości kolagenu, narastanie wiotkości, spadek ilości naczyń krwionośnych w skórze. Porównując skórę 50-latki do 20-latki obserwujemy spadek ilości naczyń krwionośnych o około 50%. Prowadzi to do zmniejszenia odżywienia i natlenowania. Z drugiej strony pojawiają się zmiany wolumetryczne spowodowane zanikiem poduszeczek tłuszczowych, następuje rozluźnienie mięśni i więzadeł, zachodzą zmiany kostne. Wszystkie te czynniki razem powodują, że widzimy upływający czas - dodaje.

Wybierz metodę dla siebie

Wybór zabiegu zależy od wieku oraz zaawansowania zmian.



- Kobietom w wieku 20 lat, które zaczynają widzieć pierwsze zmiany, takie jak delikatne cienie pod oczami, poleciłabym mezoterapię z polirybonukleotydami, kwasem hialuronowym oraz witaminą C, która doskonale odżywi i rozświetli wrażliwe miejsca. Po 30-tce skóra powiek często staje się przesuszona. Wynika to ze zmniejszania się ilości naczyń krwionośnych. Należy wtedy zintensyfikować leczenie. Oprócz klasycznej mezoterapii, zalecam działające naprawczo osocze bogatopłytkowe. Jest to świetna metoda rewitalizacji i naturalnej biostymulacji skóry.



Kiedy w sposób dostrzegalny zaczynają zanikać poduszeczki tłuszczowe, czyli występuje problem nie tylko z wiotką i odwodnioną skórą, ale także z pojawiającymi się dołeczkami pod oczami, dobrze sprawdzają się produkty do delikatnej wolumetrii i zwiększania objętości tej okolicy np. Belotero Soft lub w bardziej zaawansowanych przypadkach Belotero Balance albo Redensity II. Kiedy w wieku 30-35 lat pojawiają się zmarszczki mimiczne możemy do mezoterapii dołączyć toksynę botulinową. W efekcie zastosowania takiej terapii zyskujemy większe, bardziej wypoczęte i młodziej wyglądające oko - tłumaczy dr Ewa Rybicka.

Co polecić po 40-tce?

W okolicach 40-tego roku życia wiele osób zwraca uwagę na zmęczone i smutne spojrzenie. Wynika to z widocznego rozluźnienia skóry górnej powieki. Jej opadanie zmniejsza optycznie oko.



- Początkowo zmiany mają niewielkie zaawansowanie, pomóc zatem może mezoterapia osoczem bogatopłytkowym lub radiofrekwencja mikroigłowa, które stymulują produkcję kolagenu w tkance podskórnej. Od kilku miesięcy jest dostępny w Polsce PLEXR, pierwsze urządzenie w rękach lekarza medycyny estetycznej do softchirurgii m.in do blefaroplastyki. PLEXR to oryginalne urządzenie generujące mikrowiązkę plazmy, która w sposób dynamiczny sublimuje tkankę. Przeznaczony jest dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą poddać się zabiegowi chirurgicznemu. Jest to skuteczny zabieg, do którego praktycznie nie ma przeciwskazań, a efekty estetyczne są bardzo dobre. Oko staje się otwarte, twarz odzyskuje młodzieńczą świeżość. Po zabiegu należy liczyć się z się 1-2 dniowym obrzękiem i drobnymi strupkami, które po 5-7 dobach znikają. Ta metoda doskonale sprawdza się także w przypadku zmarszczek palacza - mówi Ewa Rybicka.



Kobietom po 50. roku życia, w zależności od stanu skóry, warto ułożyć indywidualny program leczenia. Z reguły wskazane jest zastosowanie terapii łączonych, osiąga się wtedy najlepsze efekty.

Do chirurga?

- Warto dodać, że czasem już w okolicy 40-tego roku życia tworzy się tzw. przepuklina podoczodołowa. Pojawiają się wtedy u pacjentów charakterystyczne woreczki, które stopniowo się zwiększają. Jest to problem, z jakim najlepiej zgłosić się do chirurga plastyka, tu najskuteczniejszą i w zasadzie jedyną metodą leczenia jest blefaloplastyka - dodaje dr Rybicka.