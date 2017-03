Jak pięknie wyglądać o poranku?

Cieple saszetki herbaty, lód albo specjalne schłodzone maseczki. Sprytne sposoby na piękny wygląd o poranku zdradza makijażystka gwiazd.

Zdjęcie Najlepszym panaceum na tak nielubiane worki pod oczami jest lód /©123RF/PICSEL

"Jak dobrze wstać skoro świt" śpiewały przed laty Alibabki. O tym, jak pięknie wyglądać rano i pomimo wczesnej pory nie mieć opuchniętych oczu mówi jedna z makijażystek programu śniadaniowego "Dzień dobry Polsko".

Reklama

- Z podstawowych rzeczy, które możemy wykorzystać, jest na pewno herbata ekspresowa. Rano, gdy mamy opuchnięte oczy, należy przykładać herbatę. Trzeba ją zaparzyć i te saszetki, wystudzone, przykładać do oczu. Powinny być w temperaturze pokojowej - mówi makijażystka.

Jak się okazuje, najlepszym panaceum na tak nielubiane worki pod oczami jest lód.



- Lodu nie kładziemy bezpośrednio na skórę, tylko zawijamy w ręcznik albo w ściereczkę i delikatnie przykładamy. Lód obkurcza nam opuchliznę, która występuje najczęściej rano. Proste metody są najszybsze - wyjaśnia.

A co zrobić z ziemistą, źle wyglądającą skórą, by dodać jej blasku? Na to telewizyjna makijażystka też ma radę.

- Z cerą ziemistą jest problem, bo wiadomo: tu trzeba kłaść fluidy. Najpierw trzeba ją dobrze nawilżyć. Dobrze jest wymieszać fluid z kroplą olejku do twarzy, żeby fluid był bardziej mięsisty i nie uwidaczniał zmarszczek.



Makijażystka ma też swoje sprawdzone sposoby na zmęczone oczy, żeby dodać im świetlistości i wyrazu.



- Na linii wodnej oka dobrze jest zrobić kreskę kremową kredką. To odświeża spojrzenie. Naturalny, kremowy kolor jest bardzo ważny. Przebarwienia na powiece dobrze jest pomalować korektorem albo nawet fluidem. Delikatnie kładziemy fluid, troszeczkę możemy też przypudrować. Gdy oko jest zmęczone, samym cieniem nie uzyskamy efektu, by wyrównać przebarwienia. Przy zmęczeniu bardzo wskazane są rozświetlacze, także na powiekach - dodaje makijażystka.

Dobrze jest też używać kropli nawilżających oczy, wtedy dodamy spojrzeniu świetlistości.



- Na zmęczone oczy najczęściej używamy kropli nawilżających. Ludzie siedzą długo przy komputerach, więc oko jest zmęczone. Krople aplikujemy przed makijażem, po zrobieniu okładów - dodaje.

Jak twierdzi makijażystka, firmy kosmetyczne oferują też gotowe produkty do walki z poranną opuchlizną oczu. Można wybrać płatki pod oczy, maski żelowe, które chłodzimy w lodówce. Maski dobrze jest trzymać na oczach przynajmniej pięć minut. Co poleca makijażystka?

- Płatki są najlepsze, bo można je położyć pod oczy i wykonywać inne czynności poranne, a wiadomo, rano nie mamy za dużo czasu. (PAP Life)