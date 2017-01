Jak pielęgnować skórę na głowie?

Włosy są istotną częścią dobrego wyglądu. I tutaj nie liczy się tylko ładna fryzura. Szkodliwa chemia w kosmetykach, nieodpowiednia dieta czy choroby genetyczne prowadza do łupieżu, alergii, uczuleń, a nawet poważniejszych chorób skóry na głowie. To ma bezpośredni wpływ na włosy. Jak pielęgnować skórę głowy?

Kosmetyki do pielęgnacji, w tym szampony, są często nafaszerowane dużą ilością niepotrzebnych składników chemicznych. Ten bogaty skład może być bardzo szkodliwy, prowadzić do uczuleń, alergii, swędzenia skóry czy poważniejszych chorób. Warto więc zwracać uwagę na zawartość szamponów, które stosujemy. Monika Pawelska Nowak, Produkt Manager produktów serii Linomag firmy Ziołolek informuje, jakich składników unikać w szamponach, co powinny mieć w składzie preparaty do mycia oraz jak najlepiej pielęgnować skórę głowy z problemami.



Tego lepiej unikać w szamponach

Wybierając preparaty do mycia, w tym szampony, mamy wpływ na zdrowie swoje i swoich bliskich. Jakich więc substancji nie powinny one zawierać i dlaczego? SLS i SLES czyli Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth Sulfate. Są to syntetyczne detergenty, które stosuje się w chemii gospodarczej do usuwania brudu i tłuszczu. Są silnymi alergenami, powodują przesuszanie skóry, łupież, zaburzają wydzielanie łoju i potu, osłabiają włosy i podrażniają oczy.



Tak samo niekorzystnie dla organizmu działa Propylene Glycol. Uszkadza powłokę włosa, podrażnia skórę, zaburza wydzielanie łoju, uszkadza strukturę lipidowo-proteinową błon komórkowych, podrażnia oczy. Dietanoloamina (DEA), Monoetanoloamina (MEA) i Triethanolmine (TEA) to z kolei środki pianotwórcze, działające drażniąco na błony śluzowe i wywołujące alergie. PEG (Glikol Polietylenowy) i PPG (Glikol Polipropylenowy) powodują osłabienie i spulchnianie skóry, uszkadzają strukturę komórek, co powoduje łatwiejsze przenikanie szkodliwych substancji do organizmu.



Pielęgnacyjnie, odżywczo i leczniczo

Ekspert z Ziołolek przekonuje, że warto szukać produktów opartych na naturalnych składnikach, które zarówno myją, pielęgnują czy odżywiają skórę, jak i pomagają przywrócić prawidłową strukturę skóry głowy. Takim naturalnym składnikiem jest np. olej lniany, który stanowi bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych w optymalnych proporcjach: 60 proc. Omega-3, 30 proc. razem: Omega-6 i Omega-9. Zawarte w preparatach normalizują funkcje skóry i przyspieszają jej regenerację. Działanie to zależy w głównej mierze od zawartości kwasu linolowego (Omega-6) i kwasu linolenowego (Omega-3). Kwasy te wpływają również na utrzymanie i regenerację naturalnej bariery skóry.



Używanie kosmetyków czy emolientów z zawartością oleju lnianego zmniejsza utratę wody z naskórka, wspomaga proces odnowy komórek, nawilża, natłuszcza, wzmacnia elastyczność skóry, łagodzi objawy alergiczne, wspomaga leczenie chorób skóry. Emolienty z zawartością oleju lnianego zaleca się także w pielęgnacji noworodków.



Skóra głowy z problemami

Najczęstszym problemem na głowie jest łupież. Szacuje się, że w Polsce schorzenie to dotyka około 3 mln osób. Proces regeneracji warstw naskórka u zdrowego człowieka trwa około miesiąca. Komórki wierzchniej warstwy skóry dzielą się, obumierają i odpadają w postaci niewidocznych dla oka mikroskopijnych skupisk. Pod wpływem różnorodnych czynników proces ten może jednak być znacząco przyśpieszony i trwać tylko 4 dni. Wówczas skóra pozbywa się martwych komórek w postaci widocznych już płatków, zwanych łupieżem, a także rozwija się mniej lub bardziej nasilony stan zapalny.



Czynnikami wywołującymi łupież mogą być kosmetyki, zakażenie grzybiczne osłabionej przez chemię zawartą w kosmetykach skóry, chlor obecny w wodzie, a także niewłaściwa dieta, stres, alergia czy zaburzenia hormonalne. Poważniejszym chorobowym problemem na owłosionej skórze głowy jest łuszczyca, która jest chorobą nieuleczalną. Można jednak w znaczący sposób łagodzić jej objawy. Strupy, łuski i inne zmiany chorobowe na skórze głowy, ciężko jest smarować maściami czy kremami. Monika Pawelska Nowak z Ziołolek zaleca w tym przypadku stosowanie preparatów aptecznych w postaci płynu na skórę, np. Linomag, który dzięki zawartości oleju lnianego wspomaga leczenie chorób skóry. Aplikacja płynnych preparatów na owłosione miejsca jest znacznie łatwiejsza a działanie skuteczniejsze.



Jeśli naszym problemem jest sucha skóra i swędzenie skóry głowy przyjrzyjmy się naszym szamponom i sprawdźmy ich zawartość. Jeśli zmiany są poważniejsze, skonsultujmy się z lekarzem i stosujmy preparaty apteczne, oparte na naturalnych składnikach regenerujących, które dostępne są w aptekach bez recepty.