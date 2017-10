Jesienna kuracja z witaminą C

Według kosmetologów witamina C to najlepszy antyoksydant ze wszystkich odkrytych dotychczas substancji. A to znaczy, że o tej porze roku nic skuteczniej nie zadba o dojrzałą cerę.

Zdjęcie Bogaty w witaminę C sok z cytryny dodawaj teraz do każdej domowej maseczki, pilingu czy kompresu. /©123RF/PICSEL

Trzy powody, by ją właśnie teraz zastosować

1. Zmęczona, szara cera nabierze blasku

Jako antyoksydant witamina C doskonale chroni cerę przed wysuszeniem i zniszczeniem. Dzięki temu skórze nie zaszkodzą zimne i suche powietrze, nie zatruje jej smog... Poza tym witamina ma właściwości złuszczające i odnawiające naskórek.



2. Zmarszczki staną się gładsze, a skóra - napięta

Witamina C wpływa na syntezę kolagenu, który tracimy zwłaszcza, gdy cera jest narażona na nadmierne wysychanie. Dzięki witaminie zmarszczki wyraźnie się wygładzą, a kolejne będą powstawać znacznie wolniej.



3. Buzia będzie miała ładny, zdrowy, jednolity ocień

Witamina C hamuje tworzenie melaniny. Dzięki temu rozjaśnia przebarwienia i redukuje rozszerzone naczynka krwionośne.