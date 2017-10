Kolor na powiekach, kolor na ustach - nie bójmy się takich połączeń

Niebieskie powieki i mocno podkreślone usta - w tym sezonie, w makijażu stawiamy na wszystko. Makijażyści przełamują zasadę jednego akcentu. Wbrew jesiennej aurze w makijażu królują mocne, jaskrawe kolory.

Zdjęcie W tym sezonie, niezmiennie, najważniejsza jest skóra /©123RF/PICSEL

"W tym sezonie koncentrujemy się na podkreślonych oczach i ustach. Jest to trend, który można było zaobserwować podczas pokazów w Nowym Jorku. Pat McGrath, którą nazywamy guru makijażu, zaprezentowała jeden z looków - niebieskie cienie na powiekach i wyraziste czerwone usta. To nawiązanie do lat 70. My ten makijaż przełożyliśmy na język współczesny stawiając na niebieski eyeliner" - wyjaśnia Chris Sams, makijażysta Sephora PRO Beauty Team USA.

Zaznacza jednak, że nawet w tak odważnym makijażu istotne jest zachowanie pewnego balansu. Dwa mocne akcenty wymagają nieskazitelnej cery. "Nie ma tu żadnego konturowania, rozświetlania, jedynie wyrównujemy koloryt i pozostawiamy skórę naturalną" - wyjaśnia makijażysta.

Jeffrey English wyjaśnia, że mocne, jaskrawe kolory to będzie jeden z wiodących trendów. "Mocne jaskrawe kolory na powiekach i ustach to bardzo wyraźny trend. Jeśli chodzi o makijaż, kobiety stały się bardzo odważne, nie boją się kolorów i eksperymentowania z nimi" - przyznaje makijażysta.

Zapewnia, że w tym sezonie, niezmiennie, najważniejsza jest skóra. "Wciąż zachowujemy tendencję pięknej, promiennej, rozświetlonej i nawilżonej skóry. Wielu dąży do tego, aby osiągnąć taki efekt nie korzystając ze zbyt wielu produktów. Zatem odkładamy na bok wszelkiego rodzaju pudry" - wskazuje.

Kolejnym trendem są brwi. "Warto je podkreślić, ale również należy zwrócić uwagę na to, jak będą współgrały z resztą makijażu. Zatem przy delikatnym, subtelnym makijażu można je lekko przyciemnić, kiedy jednak mamy mocno podkreślone oko i usta, lepiej nie podkreślać dodatkowo brwi. Makijaż będzie wtedy zbyt ciężki" - wyjaśnia English.

"Można również lekko zaczesać brwi do góry, taki trend również jest widoczny. To daje młodzieńczy look, trochę nas odmładza. Zwykle, kiedy jesteśmy młodzi mamy pełne, brwi pozostawione w nieładzie, zatem taki zabieg, dodaje nam młodzieńczego charakteru" - zdradza Jeffrey English. (PAP Life)

autorka: Monika Dzwonnik