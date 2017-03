Komórki macierzyste dla gładkiej i pięknej skóry!

Wielu specjalistów twierdzi, że komórki macierzyste stanowią klucz do długowieczności. Nic dziwnego, że pokłada się w nich tak duże nadzieje, ponieważ już teraz znajdują one coraz szersze zastosowanie, nie tylko w medycynie, ale też w kosmetyce. Komórki macierzyste w kosmetologii, przez wielu uznawane są za objawienie, dają szerokie możliwości. Zatem co mogą nam dać komórki macierzyste?

Zdjęcie W preparatach kosmetycznych wykorzystuje się roślinne komórki macierzyste np. z winogron czy jabłka /©123RF/PICSEL

Największa ilość komórek macierzystych znajduje się w szpiku, krwi obwodowej oraz w tkance tłuszczowej. Charakteryzują się one tym, że mogą niezliczoną ilość razy dzielić się, co odróżnia je od zwykłych komórek, które mają pewien limit ilości podziałów. Jeszcze ważniejszą cechą jest to, że komórki macierzyste mogą, mówiąc w uproszczeniu, przekształcić się w dowolną tkankę organizmu. Każda taka komórka jest dobrze chroniona i bardziej odporna niż pozostałe.



Komórki macierzyste w zależności od tego, gdzie się znajdują mogą odtwarzać i regenerować różne tkanki. Można powiedzieć, że same rozpoznają swoje środowisko i różnicują, czyli przekształcają w odpowiedni typ komórki. To stanowi klucz do ich szerokiego zastosowania. Niestety, aktywnych komórek macierzystych w organizmie stosunkowo niewiele, tylko kilka procent, a i ta liczba jest uzależniona od kilku czynników, takich jak tryb życia czy dieta.



Komórki macierzyste a medycyna estetyczna

Komórki macierzyste znajdują szerokie zastosowanie w zabiegach medycyny estetycznej. Dobrze sprawdzają się w m.in. redukcji zmarszczek i blizn. W tym celu pobiera się od pacjenta własne komórki, które następnie wprowadza się w to miejsce, gdzie komórki mają zregenerować i odmłodzić tkanki. To jednak nie jedyna zaleta stosowania komórek macierzystych. Kolejną z nich jest wysoka tolerancja organizmu na własne komórki, co niweluje ryzyko wystąpienia alergii. Wady to na pewno cena, a dodatkowo czas (proces pobierania komórek może trwać kilka godzin) i świadomość nakłuwania ciała. Nie każdy musi być również przekonany do pozyskiwania komórek z własnego organizmu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą komórki macierzyste w kosmetologii.

Jak działają komórki macierzyste w kosmetyce?

W preparatach kosmetycznych wykorzystuje się roślinne komórki macierzyste np. z winogron czy jabłka. Takie komórki odznaczają się wysokim poziomem penetracji skóry i dają bardzo dobre rezultaty: chronią skórę przed czynnikami odpowiedzialnymi za jej starzenie, chronią przed utlenianiem, pomagają spłycać zmarszczki, chronią w końcu przed promieniowaniem UVA i UVB. To wszystko prowadzi do tego, że przez dłuższy czas możemy cieszyć się piękną i młodą skórą. Nic dziwnego, że kosmetyki z komórkami macierzystymi cieszą się coraz większą popularnością. Z tego też powodu komórki macierzyste w kosmetyce nieustannie poddawane są wciąż nowym badaniom naukowym, by jeszcze lepiej poznać ich możliwości i zrozumieć zasadę działania. Takie kosmetyki ma w swojej ofercie np. firma Noble Health.