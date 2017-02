Koniec worków pod oczami – odzyskaj świeży wygląd!

Wstajesz rano, patrzysz w lustro, a twoja twarz wygląda na zmęczoną, a do tego kilka lat starszą niż w metryce? Cienie i zmarszczki pod oczami, to główna przyczyna złego wyglądu, zwanego pieszczotliwie „oczami pandy”. Przeglądamy najlepsze metody na pozbycie się worków pod oczami.

Zdjęcie Główne przyczyny nieestetycznych, szarych podbiegnięć to: zmęczenie, stres, przepracowanie, a w zimie również brak słońca i witamin /©123RF/PICSEL

Poznaj przyczyny

Główne przyczyny nieestetycznych, szarych podbiegnięć to: zmęczenie, stres, przepracowanie, a w zimie również brak słońca i witamin. Czasami są to zmiany dziedziczne. Nie oznacza to jednak, że musimy się godzić na postarzałą i zmęczoną cerę.

- Bezpośrednio, tzw. worki pod oczami powstają przez nagromadzenie limfy, która zbiera się pod oczami. Cienkie naczynka zaczynają prześwitywać tworząc szarawe przebarwienie. Są nie tylko mankamentem urody, ale mogą wskazywać na toczący się proces chorobowy, np. nerek, dysfunkcję tarczycy, alergie lub inne dolegliwości ogólnoustrojowe, więc warto to sprawdzić u lekarza pierwszego kontaktu. Powstawaniu zastojów limfy w tym charakterystycznym miejscu sprzyja również siedzący tryb życia i używki - wyjaśnia mgr Anna Smolińska, kosmetolog z Body Care Clinic w Katowicach.

Odwiedź drogerię

Jeżeli już wypróbowałyśmy "domowe metody", czyli okłady z kostek lodu, z herbaty i masaże, to pierwszym krokiem w walce o świeży wygląd twarzy powinna być rewizja kosmetyków. Niektóre mogą powodować podrażnienia lub alergie, jak np. produkty do demakijażu zawierające kwasy i alkohole. Warto je zmienić na delikatniejsze, nawilżające emulsje z zawartością substancji łagodzących.

- Skóra pod oczami jest bardzo cienka, więc jeżeli przy zmywaniu makijażu nie obchodzimy się z nią delikatnie, tzn. trzemy zamiast troskliwie przemywać, mogą pękać naczynka włosowate, napływa więcej krwi i limfy, co dodatkowo pogłębia problem - ostrzega ekspert.

Dobierzmy odpowiedni krem. W ciągu dnia używajmy takiego z zawartością kwasu hialuronowego lub gliceryny. Te substancje zapewnią odpowiednie nawilżenie skóry i ochronę przed wpływem szkodliwych czynników. Należy go nakładać na noc i rano, koncentrując się na okolicach pod oczami, jednak uważając, żeby nie podrażnić samego oka. Także w zimie należy pamiętać o używaniu kremu z filtrem, ponieważ nadmiar promieniowania UV przyspiesza proces fotostarzenia, czyli powstawanie zmarszczek i przebarwień.

Na jakie składniki kremu zwrócić uwagę?

- kofeina - ma działanie pobudzające krążenie, przeciwzapalne i ściągające, dobrze działa w połączeniu z aplikatorem z metalową kulką, która dodatkowo chłodzi skórę,

- retinol - nazywany "witaminą młodości", a powszechnie znany, jako witamina A. Ma wiele właściwości korzystnie wpływających na stan skóry, m.in. dba o jej właściwe nawilżenie i budowę, nie powinno go zabraknąć w kremach (i w diecie), bo jego stężenie w skórze spada pod wpływem promieniowania UV, a my przez to starzejemy się szybciej,

- witamina K - pełni ważną funkcję w procesie krzepnięcia krwi i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się limfy pod oczami,

- arnika, świetlik, wyciąg z kasztanowca, zeń-szeń, zielona herbata - te składniki naturalne mają za zadanie pobudzić krążenie, działać przeciwzapalnie, dostarczyć witamin i uszczelnić naczynia.



Zapytaj eksperta

Kiedy okłady z herbaty i ogórka nie pomagają, a nawet drogie kremy nie rozwiązują problemu, czas zasięgnąć profesjonalnej konsultacji w gabinecie medycyny estetycznej. Jest kilka zabiegów, które działają na różne przyczyny powstawania cieni pod oczami.

- Pierwszym wyborem mogą być peelingi kosmetyczne. Jeżeli powodem cieni pod oczami są przebarwienia, wtedy zalecamy bardzo delikaty yelow peel. Jest wielofazowy i zależnie od problemu usuwa naskórek na różnych poziomach. W tej terapii wykorzystywany jest kwas salicylowy i glikolowy, następnie kwas retinowy i witamina C, a na końcu kwasy fitowy, kojowy i azelainowy. Taka kompozycja substancji sprawia, że cera ma wyrównany koloryt, zmarszczki są spłycone i ogólnie uzyskuje się poprawę jędrności - mówi Anna Smolińska.

Dobrze znany z pism plotarskich "wampirzy lifting", czyli terapia osoczem bogatopłytkowym pomoże nie tylko w sytuacji, kiedy chcemy uciec starości, ale również, gdy zmagamy się z cieniami pod oczami.

- Zadaniem osocza jest odbudowa gęstości skóry i przywrócenie jej jędrności, a tym samym zdrowego wyglądu. Gęstsza i lepiej odżywiona skóra jest mniej prześwitująca, ma również mniejszą tendencję do obrzękania, a więc naczynia nie są już tak bardzo widoczne - wyjaśnia kosmetolog.

Całkiem innym zabiegiem jest liftingująco-ujędrniająca terapia urządzeniem CRYOLIFT 3, które łączy właściwości luminoterapii (światło), krioterapii (zimno) i zintensyfikowanego działania kosmetyków. Stosując go na okolice oczu można zredukować przebarwienia, poprawić jędrność i pobudzić krążenie. Taka kuracja stymuluje również powstawanie kolagenu i elastyny. Działając urządzeniem na całą twarz uzyskujemy widoczne spłycenie zmarszczek i ujednolicenie kolorytu skóry.

Wyraźną poprawę jędrności skóry twarzy można uzyskać wykonując zabiegi drenażu limfatycznego Endermolift, który polega na masażu głębokich warstw skóry. Specjalna głowica zasysa delikatnie skórę pomiędzy dwie rolki masujące, co usprawnia przepływ limfy i przyśpiesza pozbywanie się zastojów w postaci ubocznych produktów przemiany materii. W efekcie znika opuchlizna, a skóra jest bardziej jędrna.

Niesłabnącą popularnością cieszą się zabiegi mezoterapii igłowej i bezigłowej. Jednak nie sam zabieg, ale rodzaj użytych preparatów ma tu znaczenie.

- Oba są podobne, ale różnica jest zasadnicza. Przy pierwszym wykonuje się niewielkie nakłucia igłą, a w tym drugim przypadku niewielkie kanaliki w skórze są otwierane przez impulsy elektromagnetyczne. Taki zabieg wykonuje się po to, by do głębokich warstw skóry dostarczyć substancje rewitalizujące, odżywcze i poprawiające jej kondycję, jak koktajle witaminowe i kwas hialuronowy. Działają skutecznie przy terapii "worków" pod oczami, ale interesujący pacjentkę efekt osiągamy przez dobranie odpowiedniego preparatu do problemu, z którym się zgłasza - wyjaśnia ekspert Body Care Clinic.

Jeżeli zmęczone spojrzenie i "oczy pandy" dokuczają nam sporadycznie, nie możemy przejść obojętnie obok preparatu, który w kilka minut likwiduje ciemne podbiegnięcia wokół oczu. Mowa o mikrokremie Instantly Ageless. Dostarczany jest w ampułkach do bezpośredniej aplikacji. Jego sekretem jest peptyd argirelina odpowiedzialny za natychmiastowe wypełnienie i napięcie skóry. Niestety, efekt nie jest trwały, ale na okazjonalne wyjścia jest to rozwiązanie niemal idealne.