Makijaż wieczorowy w 5 minut - to możliwe

Eyeliner to najlepszy sposób, aby przekształcić makijaż dzienny w wieczorowy - przyznaje makijażysta Eduardo Ferreira. Jednak zanim przystąpimy do metamorfozy, pamiętajmy o pielęgnacji.

Zdjęcie Kreska na powiece optycznie powiększy oko - zapewnia Ferreira /©123RF/PICSEL

Krem nawilżający, korektor i eyeliner - to zabiegane Polki powinny mieć w swojej kosmetyczce. Ten zestaw pozwoli w sposób łatwy i szybki przekształcić makijaż dzienny w wieczorowy.

"W makijażu nie chodzi o to, co mi się podoba, chodzi o to, jaki masz styl, który muszę zinterpretować. Na pewno musimy zadbać o skórę, następnie będziemy pracować z rozświetlaczami, zdecydowanie popracujemy nad powieką. Potem wykorzystując cień na powiekach popracujemy nad brwiami, domalujemy kreskę, aby optycznie powiększyć oko i nałożymy neutralny kolor na usta" - wyjaśnia Ferreira.



Jednak zanim przystąpimy do drobnej korekty należy pamiętać o nawilżeniu skóry i pielęgnacji. "Sekretem makijażu jest dobrze nawilżona skóra. Nawilżajcie, nawilżajcie, nawilżajcie - to najważniejsza rzecz. Zacznę od nałożenia kremu pod oczy - to jeden z najważniejszych produktów, który zawsze należy mieć w swojej torebce" - radzi ekspert. "Kiedy przekształcacie dzienny makijaż w makijaż wieczorowy, nie musicie zmywać dziennego make-upu" - dodaje.



Warto mieć pod ręką również korektor - to tajna broń, szczególnie, gdy mówimy o makijażu wieczorowym. Pozwala nie tylko zniwelować oznaki zmęczenia, ale również rozświetlić okolice oczu.



Kolejny etap to eyeliner. "To najlepszy sposób, aby przekształcić makijaż dzienny w wieczorowy. Kreska na powiece optycznie powiększy oko" - zapewnia Ferreira.

Jak dodaje, najważniejsze to wciąż pozostać sobą. "W końcu nie chcesz pokazywać makijażu, chcesz pokazywać siebie" - zauważa specjalista. (PAP Life)