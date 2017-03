Makijażowe "zielono mi"

W tym roku kolorem przewodnim według Pantone jest kolor zielony. Kolor dający nadzieję i przywołujący kontakt z naturą doskonale sprawdzi się w modzie i designie. Jak wykorzystać go w makijażu, zdradza makijażysta Chris Sams.

Zdjęcie Taki odcień przywołuje wspomnienie pierwszych dni wiosny /©123RF/PICSEL

Kolor Odcień skatalogowany jako Pantone 15-0343 to odcień żółto-zielony, który przywołuje wspomnienie pierwszych dni wiosny, kiełkujących pędów i pierwszych wiosennych pąków. To odcień, który Pantone okrzyknął kolorem roku. Zatem nie zabraknie go w modzie, pojawi się również w designie, a co z makijażem.



- Zielony to kolor, który był bardzo widoczny na wybiegach. Jeśli chodzi o makijaż, to kolor, który doskonale współgra z brązowymi oczami. Zatem doskonale sprawdzi się tu zielony eyeliner - wyjaśnia Chris Sams, makijażysta Sephora PRO Beauty Team USA.



Choć najnowsze trendy w makijażu są niezwykle barwne, zachęcają do szaleństwa i odważnych eksperymentów, zieleń w niektórych przypadkach może okazać się ryzykowna.- Zielone usta czy policzki - to nie jest najlepszy sposób na wykorzystanie koloru roku w makijażu. Jednak tusz do rzęs w tym odcieniu sprawdzi się doskonale. Można nieco przełamać makijaż malując rzęsy na czarno, a ich końcówki delikatnie podkreślić zielonym tuszem albo eyelinerem - radzi Sams. (PAP Life)