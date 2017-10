Manicure na jesień: złoto, czerwień lub cielisty beż

Metaliczne, połyskujące złoto, ponadczasowa czerwień i neutralne odcienie beżu. W tym sezonie stawiamy raczej na klasyczny manicure i zamiast ekstrawaganckich zdobień wybieramy jednolity kolor.

Zdjęcie Mocne kolory zostaw na wiosnę! /©123RF/PICSEL

Nie od dziś wiadomo, że zadbane dłonie to wizytówka każdej kobiety. Odpowiednio dobrany manicure potrafi ponadto świetnie dopełnić każdy look, będąc obok makijażu bardzo ważnym elementem codziennych stylizacji. Jesienią odpoczywamy od wiosennego szaleństwa wzorów i feerii barw, sięgając po nieco bardziej uniwersalne rozwiązania.

Najbardziej efektownym spośród obowiązujących trendów jest obecnie niewątpliwie złoto i srebro w odblaskowej wersji. Zaprezentowali je na swoich pokazach Alexis Mabille i Nicholas K., gdzie paznokcie modelek zdobiła połyskująca folia. Wybierając tak wyrazisty manicure, możemy zrezygnować z biżuterii - mocny akcent w postaci złotych lub srebrnych paznokci doda blasku nawet prostym stylizacjom. I z powodzeniem zastąpi wszelkie dodatkowe ozdoby.

Prócz nieśmiertelnej czerni, modnego granatu i oberżyny, w wielkiej chwale powraca krwista czerwień, która zagościła m.in. na pokazie domu mody Altuzarra. Klasyczny manicure znakomicie dopełniał retro sylwetki z wybiegu, na którym pojawiły się welurowe sukienki i kostiumy oraz dwurzędowe płaszcze i marynarki z futrzanymi kołnierzami. Paznokcie pomalowane na czerwono to obok szminki w tym kolorze niezawodny sposób na ożywienie stroju i podkreślenie kobiecości.

Zwolenniczki minimalizmu i stonowanych barw z pewnością docenią wylansowany u wielu projektantów trend na cielisty, dyskretny manicure. Podążając za Diorem, Gucci czy Moschino tej jesieni sięgamy po naturalne odcienie beżu, który jest bodaj najbardziej uniwersalnym i praktycznym kolorem - pasuje wszak do każdego stroju.

Jesienią powracamy do klasyki i skłaniamy się ku minimalistycznym rozwiązaniom. Nawet złoto zyskuje w tym sezonie nieco mniej ekstrawagancki charakter. Zamiast eksperymentować z jaskrawymi barwami, brokatem i abstrakcyjnymi wzorami, jak robiłyśmy to wiosną i latem, wybierajmy jednolite kolory. Nienachalny manicure to szykowne dopełnienie każdej stylizacji. (PAP Life)

autorka: Iwona Oszmaniec