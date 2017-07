Maseczka truskawkowo-miętowa: coś dla ciała, coś dla ducha

Odżywcza maseczka z truskawek i mięty działa nie tylko ożywczo na skórę, ale też za sprawą wspaniałego zapachu, wpłynie na nastrój i samopoczucie. Można ją stosować do skóry tłustej, z problemami, mieszanej i normalnej.

Zdjęcie Przygotuj domową maseczkę z truskawek i sprawdź jak działa /©123RF/PICSEL

Sezon na truskawki jeszcze trwa, możemy więc wykorzystać je również do odżywienia naszej cery. Kwasy owocowe, które znajdziemy w tej maseczce, działają złuszczająco, zaś dodana zielona glinka idealnie oczyszcza pory.

Aby przygotować maseczkę, potrzebujemy: 2 duże truskawki, 3-4 liście, 1 łyżkę zielonej glinki oraz pół łyżeczki oleju migdałowego lub oleju z pestek moreli.

Truskawki rozgniatamy widelcem, wlewamy olej, dodajemy listki mięty i wszystko dokładnie miksujemy blenderem. Do masy dodajemy zieloną glinkę i dokładnie mieszamy. Nakładamy maseczkę na twarz, omijając okolicę oczu i ust. Pozostawimy na twarzy ok 10-15 minut, nie pozwalając jednak, by maseczka zaschła. Zmywamy chłodną wodą, po czym nawilżamy twarz kremem.

Te i inne receptury na naturalne kosmetyki można znaleźć w książce Leny Sokolovskiej, Jovity Vysniauskiene i Migle Tylaite "Kosmetyki naturalne DiY".