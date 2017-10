Naked face - w makijażu najtrudniej osiągnąć naturalność

Zadbaj o cerę, to podstawa każdego makijażu, kosmetyki nakładaj dłońmi - to najlepszy sposób na osiągnięcie naturalnego efektu, zdradza makijażystka Clare Read. Skąd takie zamiłowanie do naturalności w dobie tak wielu trendów? Podpowiadamy, naked face będzie jednym z nich.

Zdjęcie Clare Read zachęca do korzystania z lżejszych produktów, dobrze dopasowanych do naszej skóry, bardziej naturalnych /©123RF/PICSEL

Piękna, zadbana skóra - to podstawa każdego makijażu i nieprzemijający trend. Możemy ją rozświetlać, korygować jej niedoskonałości, ale niezmiennie musimy o nią dbać, szczególnie, jeśli przemawia do nas trend naked face.

"Odpowiednio wypielęgnowana i przygotowana twarz to podstawa. Niezależnie od tego, o jakich trendach będziemy mówić, jakie trendy będą na czasie, najważniejsza jest piękna, promienna cera. Zatem podstawą każdego makijażu jest pielęgnacja. Skórę odpowiednio oczyszczamy, tonizujemy i nawilżamy. Od tego powinien zaczynać się każdy makijaż. Zadbajmy o podstawy, potem bawmy się makijażem" - Clare Read, makijażystka marki Burberry.

Read zdradza, że jednym z wiodących trendów, nieco innym od mocnych wyrazistych makijaży, krzykliwych kolorów będzie trend naked face, nawiązujący do tendencji "make-up no make-up". Choć jest to makijaż, który doskonale sprawdzi się, na co dzień i z pewnością z łatwością można go przekształcić w makijaż wieczorowy - wystarczy mocna, wyrazista szminka i eye-liner, osiągnięcie naturalnego efektu w makijażu na pewno jest trudniejsze.

"W swojej pracy zwykle posługuję się warstwami. Zatem patrzymy na twarz i przyglądamy się, które jej partie wymagają korekty czy są to okolice nosa, okolice pod oczami. Zamiast nakładać produkt na całą twarz niwelujemy poszczególne niedoskonałości. Produkty takie jak np. podkład czy cienie warto nakładać palcami. Jeśli zależy nam na uzyskaniu naturalnego wyglądu, kosmetyki warto nakładać dłońmi, nie pędzlami. Po pierwsze produkt ogrzewa się w naszych dłoniach, po drugie jesteśmy w stanie lepiej wklepać go w skórę, co daje bardziej naturalny efekt" - wyjaśnia makijażystka.

Clare Read zachęca do korzystania z lżejszych produktów, dobrze dopasowanych do naszej skóry, bardziej naturalnych. Doskonale sprawdzą się wszelkie kremowe konsystencje. "Kremowe cienie czy róże - taka formuła zapewni bardziej naturalny efekt. Zwróćmy uwagę na brwi, to najszybsza forma makijażu, szczególnie, jeśli zależy nam na naturalnym efekcie. Możemy je ładnie wyczesać, użyć produktów do ich stylizacji i pielęgnacji. Zadbajmy o dobrze nawilżone usta. Jeśli miałabym wskazać jeden produkt, w który warto zainwestować, to byłby to dobry korektor. Można go stosować również, jako podkład - oczywiście nakładając go na wymagające korekty partie twarzy" - radzi makijażystka.

Jednym z trików jest również mieszanie podkładu z nawilżającymi kremami, albo olejkami - to również doskonały sposób na uzyskanie naturalnego efektu, a przy okazji świetna forma pielęgnacji. "Tu jednak poeksperymentujmy trochę, aby uzyskać właściwą konsystencję" - przestrzega."Myślę, że kobiety są gotowe na taki makijaż. Osobiście jestem zwolenniczką minimalizmu uwielbiam widzieć twarz, skórę, kobietę nie warstwy makijażu. Myślę, że kobiety wyglądają najlepiej, kiedy mają na sobie makijaż, którego nie widać, wyglądają naturalnie, a zarazem świeżo, promiennie. Tym bardziej, że nie każda kobieta jest w stanie udźwignąć najnowsze, zmieniające się trendy. Nie ma w tym nic złego" - zapewnia Read. (PAP Life)

Autor: Monika Dzwonnik