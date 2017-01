Naturalność i subtelność - makijażowy trend na 2017 rok

- Piękna, promienna cera - to niewątpliwie jeden z najważniejszych trendów w makijażu - ocenia Gucci Westman - Widzimy dużą różnorodność w akcesoriach i palecie kolorystycznej ubrań, zatem makijaż powinien być prosty i niewymuszony - dodaje znana makijażystka.

Zdjęcie Różowe i fioletowe usta to hit tego sezonu /©123RF/PICSEL

- Każdy z trendów powinien być dopasowany do nas. Nie chodzi jedynie o bezrefleksyjne odwzorowywanie ich - przekonuje wizażystka Gucci Westman. Jednak jednym z trendów, który niewątpliwie dotyczyć będzie wszystkich kobiet jest piękna cera.

Reklama

- Piękna, promienna skóra to niewątpliwie jeden z najważniejszych trendów tego roku - przewiduje wizażystka Gucci Westman. W makijażu twarzy warto jak najbardziej zbliżyć się do naturalności. Makijażystka podkreśla wagę właściwej pielęgnacji skóry, a w samym makijażu zachęca do jej rozświetlenia i dodania delikatnego rumieńca na policzkach.



Oczywiście w tegorocznym makijażu nie brakuje mocnych akcentów. Jak wskazuje makijażystka mocnym i wyrazistym punktem w makijażu będą usta.

- Koral, fiolety odcienie fuksji na ustach - to z pewnością będzie widoczny trend. Uwielbiam połączenie, nieskazitelnej, niemal porcelanowej skóry, z mglistym różem na policzkach - tę subtelną całość przełamaną mocnymi ustami - bordowym, szminką w kolorze głębokiej czerwieni, a nawet delikatny czarny akcent na ustach, to tworzy niesamowity efekt - radzi Westman.



W swoich przewidywaniach makijażystka sięga pamięcią do lata - skóra muśnięta słońcem, złoto, delikatnie podkreślone usta, ten letni, słoneczny trend również da się zauważyć. (PAP Life)