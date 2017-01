Olejki eteryczne – dlaczego warto je stosować?

Olejki eteryczne to silnie skoncentrowane substancje pozyskiwane z różnych roślin. Są w 100 proc. naturalne, zatem doskonale sprawdzają się w aromaterapii czy przygotowywaniu domowych kosmetyków. Podpowiadamy, kiedy i jak je stosować.

Zdjęcie Olejki eteryczne służą głównie do aromaterapii, czyli leczenia zapachem /©123RF/PICSEL

Naturalne olejki eteryczne mogą być pozyskiwane w procesie destylacji składników roślinnych (kwiatów, korzeni, kory, liści, pnączy) lub w procesie destylacji z parą wodną. Dzięki temu w pełni zachowują bogactwo swoich dobroczynnych właściwości. Można ich używać w celach leczniczych, pielęgnacyjno-kosmetycznych czy podczas aromaterapii. Każdy olejek ma różny zakres zastosowań.

Jak stosować olejki eteryczne?

Olejki eteryczne służą głównie do aromaterapii, czyli leczenia zapachem.



- Aromaterapia to przede wszystkim kuracja, która pomoże nam przy różnego rodzaju dolegliwościach. Stosowanie olejków eterycznych dla lepszego samopoczucia jest niezwykle proste. Możemy dodać kilka kropli do kąpieli, wykorzystać do masażu lub do aromatyzacji pomieszczeń za pomocą nawilżaczy powietrza czy specjalnych kominków aromaterapeutycznych - mówi Małgorzata Wysokińska, właścicielka marki naturalnych olejków eterycznych Optima PLUS.

Jak dobrać rodzaj?

Rodzaj olejku eterycznego dobieramy w zależności od dolegliwości, które nam doskwierają. Dla przykładu, przy przeziębieniach warto stosować olejki eteryczne, które pomogą nam w walce z wirusami, czyli m.in. sosnowy, eukaliptusowy, melisowy czy anyżowy. Jeśli ze względu na zimową aurę jesteśmy zmęczeni i ospali, wybierzmy olejki cytrusowe.



- Zimową porą najwięcej energii dodadzą nam olejki eteryczne cytrusowe, np. pomarańczowy, bergamotowy, cytrynowy czy grejpfrutowy. Stosując je w aromaterapii, np. aplikując do kominka aromaterapeutycznego, lekko się pobudzimy i będziemy nastawieni na działanie. Dzięki tak przyjemnej terapii zapomnimy o senności i zmęczeniu. Zapachy z powodzeniem możemy dowolnie mieszać - mówi Wysokińska.



W przypadku bezsenności postawmy na olejki, które nas wyciszą i zrelaksują, czyli m.in. lawendowy i melisowy.

- Na rynku dostępnych jest wiele różnych zapachów olejków. Do każdego z nich powinna być dołączona ulotka, zawierająca informację na jakie dolegliwości możemy stosować dany olejek. Warto pamiętać, że olejki eteryczne możemy dowolnie mieszać, uzyskując w ten sposób nowe, ciekawe zapachy - podpowiada Wysokińska z Optima PLUS.