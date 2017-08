Pięć produktów dla promiennej skóry

Migdały, marchew, nasiona chia, zdrowe tłuszcze, kiełki pszenicy - to produkty, które przyczyniają się do piękniejszego wyglądu naszej skóry. Jedne nawilżają, inne dodają jej pięknego kolorytu - jedno jest pewne warto je mieć w swojej spiżarni.

Zdjęcie Kiełki pszenicy są niezwykle bogate w witaminę E i te z grupy B /©123RF/PICSEL

Dbając o młodzieńczy wygląd na liście upiększających zakupów z pewnością nie może zabraknąć migdałów. Jak wyjaśnia Emilie Hebert w swojej książce, "Beauty & Food", migdały to pyszne antidotum na suchą skórę.

"Migdały są bogate w kawas linolowy (omega-6) i witaminę E, które doskonale zapobiegają wysuszeniu skóry. Garść migdałów zapewnia 30 proc. zalecanego dziennego spożycia witaminy E" - pisze Hebert.



Do codziennego menu radzi dodać również marchew, która zapewni nie tylko piękny kolor, ale również ochronę przed promieniowaniem. "Marchew jest bogata w beta-karoten, przeciwutleniacz, który hamuje starzenie się skóry. Jest idealna na lato, ponieważ chroni skórę przed promieniowaniem UV. Beata-karoten jest przekształcany w witaminę A, która wspomaga odnawianie się komórek skóry" - wyjaśnia autorka.



Kolejnym urodowym "must have" są nasiona chia, które należą do grupy tzw. superfoods. Te poza tym, że przyczyniają się do piękniejszego wyglądu skóry, zbawiennie wpływają także na sylwetkę.



"Będące super pożywieniem, nasiona chia należą do tej samej rodziny, co szałwia i są bogatym źródłem kwasów omega-3, przeciwutleniaczy, żelaza, magnezu i potasu. Chia wzmacnia układ odpornościowy, reguluje poziom cukru we krwi, stabilizuje poziom cholesterolu. Dodatkowo naturalnie zmniejsza uczucie głodu i pomaga walczyć ze starzeniem"- opisuje Emilie Hebert.



Jednym z istotniejszych produktów wspomagających pielęgnację skóry są tłuszcze. W tym wypadku warto postawić na olej z ogórecznika i wiesiołka. "To dwa oleje niezwykle bogate w kwasy omega-6 (m.in. kwas gamma-linolenowy), który wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zapobiegając tym samym utracie wody. Są idealne do pielęgnacji skóry suchej" - wskazuje autorka.



Jeśli zależy nam na jędrności skóry, warto sięgnąć o kiełki. "Kiełki pszenicy są niezwykle bogate w witaminę E i te z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6). Dobroczynnie wpływają na jędrność skóry i wspomagają odnawianie się komórek. Można posypać nimi potrawy" - dodaje. (PAP Life)