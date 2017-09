Pogromca kalorii. Wystarczy osiem minut!

Za oknem ponuro i deszczowo, a tobie brakuje motywacji do aktywności? Nie musisz wychodzić na długie spacery czy jogging podczas zimnych dni. Wystarczy krótki, domowy trening na poprawę samopoczucia.

Zdjęcie Do treningu potrzebna będzie ci tylko mata i trochę wolnej przestrzeni /©123RF/PICSEL

Tabata to interwałowy trening metaboliczny. Rewelacyjnie wpływa na wygląd sylwetki i samopoczucie. Pomaga w krótkim czasie spalić mnóstwo kalorii! Co najlepsze - możesz go wykonać w domowych warunkach i nie potrzebujesz do tego żadnego sprzętu. Wystarczy 8 minut, a zobaczysz efekty. Specjalnie dla was wyszukałyśmy trening w formie tabaty, który nie powinien sprawić wam trudności. Autorką jest trenerka - Monika Kołakowska, która na swoim kanale na Youtube prezentuje mnóstwo różnych treningów odchudzających. Masz kilka minut czasu? Wskakuj w sportowy strój i do dzieła!

