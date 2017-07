Proste sposoby na udany makijaż wieczorowy

W jaki sposób makijaż dzienny zmienić w elegancki wieczorowy look? Twórca makijażowych trendów Eduardo Ferreira zdradza sposób na efektowny wygląd, nawet po ciężkim dniu w pracy.

Zdjęcie Zazwyczaj mamy niewiele czasu, aby przeistoczyć się z kobiety zapracowanej w wypoczętą i efektowną! /©123RF/PICSEL

Podstawą dobrego wyglądu jest dobrze nawilżona skóra - uważa Eduardo Ferreira. "Dlatego zawsze jako początek wykonywania makijażu polecam nawilżanie, nawilżanie i jeszcze raz nawilżanie. Kiedy musimy zmienić nasz makijaż dzienny na wieczorowy również zaczynamy od nawilżania, a odpowiedni krem musimy mieć obowiązkowo w kosmetyczce" - podkreśla.

Zazwyczaj mamy niewiele czasu, aby przeistoczyć się z kobiety zapracowanej w wypoczętą i efektowną. Nie zawsze przecież zdążymy po pracy przyjechać do domu, więc przygotowania na "wielkie wyjście" muszą się odbyć przy biurku w pracy. Ferreiera zapytany o to, jakie kosmetyki musimy mieć przy sobie, aby osiągnąć właściwy efekt, powiedział, że absolutnie potrzebny jest korektor pod oczy. "Zazwyczaj używam dwóch kolorów korektora - odcień lekko pomarańczowy pozwoli nam ukryć cienie i zasinienia pod oczami, natomiast ten zbliżony do koloru skóry pozwoli na płynne stopienie się z makijażem twarzy" - mówi.



Drugim potrzebnym kosmetykiem jest eyeliner. "Nakładamy go przy linii górnych rzęs, od jednej trzeciej długości oka na zewnątrz, lekko wykraczając poza obrys powieki. Eyeliner nakładamy także wzdłuż linii dolnych rzęs, ale nieco lżej, dlatego dobry jest eyeliner w kremie, łatwiej go aplikować" - radzi.



Sekretem pomagającym uzyskać promienny wygląd i świetlistą skórę jest położenie opalizującego rozświetlacza na kościach policzkowych zanim nałożymy podkład. "Rozświetlacz będzie delikatnie przebijał i dodawał zdrowego, wypoczętego wyglądu naszej twarzy oraz podkreśli nam kości policzkowe" - wskazuje ekspert.



Ferreira uważa, że Polki mają twarze stworzone do konturowania. Dlatego zachęca nas, by to robić. Ten zabieg pięknie podkreśla kości policzkowe i rzeźbi nam twarz. Do tego można użyć specjalnej kredki bądź bronzera. Oczywiście - radzi ekspert - podkreślamy rzęsy, stosujemy lekki puder i nakładamy soczysty błyszczyk.



Eduardo Ferreira, który jest dyrektorem artystycznym jednej z większych światowych firm kosmetycznych, uważa, że Polki, podobnie jak inne Słowianki, są wyjątkowo piękne. "Na ulicach w Polsce widzi się wiele przepięknych kobiet, które wiedzą, jak podkreślić swoje atuty. Macie dobre geny" - dodaje ze śmiechem Ferreira.