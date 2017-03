Sposoby na spierzchnięte usta

Domowe kosmetyki skutecznie odmienią ich wygląd!

Maseczka z awokado

Miąższ dojrzałego owocu rozgnieć widelcem. Powstałe "masełko" nanieś na usta. Po ok. 20 minutach delikatnie zetrzyj papierową chusteczką. Taki zabieg możemy robić nawet kilka razy dziennie. Awokado musi mieć pokojową temperaturę (nie z lodówki) - zbyt zimne może dodatkowo podrażnić usta.

Kokosowy balsam

Łyżkę oleju kokosowego i ½ łyżeczki miodu podgrzewaj przez 15 sekund - do uzyskania płynnej konsystencji. Wlej do oczyszczonego pojemnika po pomadce lub balsamie do ust. Pozostaw w lodówce do zastygnięcia. Smaruj usta, jak często potrzebujesz. Użyty przed snem pomoże zregenerować usta w nocy.

Peeling cukrowy

Stosuj na spierzchnięte, ale nie popękane usta. Pomaga usunąć martwy naskórek, regeneruje. Zmieszaj łyżkę drobnego cukru trzcinowego z 2 łyżkami oliwy z oliwek. Aplikuj na usta, delikatnie wcierając opuszkami palców. Pozostaw na 5 minut i spłucz letnią wodą. Na koniec posmaruj usta wazeliną.